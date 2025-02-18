34 yaşındaki kadın uyandığında kendini 17 yaşında buldu! 50 İlk Öpücük filmi gerçek oldu

'BİR KIZIM OLDUĞUNU UNUTMUŞTUM'

"Yeni anıların sadece %20'sini saklayabiliyorum – eğer bana iki gün önce ne yaptığımı sorarsanız, muhtemelen yüzünüze boş boş bakar ve bir ipucu beklerim." Diyen genç kadın hastalığıyla ilgili en yürek burkan olayın kızını unutması olduğunu dile getiriyor: