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34 yaşındaki kadın uyandığında kendini 17 yaşında buldu! 50 İlk Öpücük filmi gerçek oldu
Giriş Tarihi: 18.02.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
15:12
34 yaşındaki kadın uyandığında kendini 17 yaşında buldu! 50 İlk Öpücük filmi gerçek oldu
Nesh Pillay, Hollywood'un kült yapımları arasında yer alan 50 İlk Öpücük filmini gerçek hayatta yaşıyor. Filmde yer alan Lucy gibi bir hafıza hastalığına sahip olan genç kadının bir gün uyandığında kızını ve eşini hatırlamadığı görüldü. 34 yaşındaki Pillay, bir şekerleme sonrası kendini 17 yaşında buldu.