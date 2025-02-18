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Haberler Yaşam 34 yaşındaki kadın uyandığında kendini 17 yaşında buldu! 50 İlk Öpücük filmi gerçek oldu
Giriş Tarihi: 18.02.2025 15:10 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:12

34 yaşındaki kadın uyandığında kendini 17 yaşında buldu! 50 İlk Öpücük filmi gerçek oldu

Nesh Pillay, Hollywood'un kült yapımları arasında yer alan 50 İlk Öpücük filmini gerçek hayatta yaşıyor. Filmde yer alan Lucy gibi bir hafıza hastalığına sahip olan genç kadının bir gün uyandığında kızını ve eşini hatırlamadığı görüldü. 34 yaşındaki Pillay, bir şekerleme sonrası kendini 17 yaşında buldu.

34 yaşındaki kadın uyandığında kendini 17 yaşında buldu! 50 İlk Öpücük filmi gerçek oldu

Yeni anıların sadece %20'sini hatırlayan Nesh Pillay'ın hafızası geçirdiği ani amnezi sonrası sıfırlanıyordu. Sağlığı ve hafıza yeteneği günden güne farklılık gösteren genç kadın hikayesini sosyal medyadan paylaşıyor.

34 yaşındaki kadın uyandığında kendini 17 yaşında buldu! 50 İlk Öpücük filmi gerçek oldu

Kendi çocuğu dahil olmak üzere yakın ilişkilerini yeniden kurmak zorunda kalan Pillay'ın kısa süreli hafızası iyileşmeye başladı. Geçen yıl dünyaya gelen oğlunu ve eşini hatırlayan genç kadının yaşadığı bu durum hakkında bir fikri var.

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34 yaşındaki kadın uyandığında kendini 17 yaşında buldu! 50 İlk Öpücük filmi gerçek oldu

Daha önce beyin travması geçirdiği bilinen Nesh Pillay, doktorlarıyla birlikte amnezinin bu sebeple meydana geldiğini düşünüyor.

34 yaşındaki kadın uyandığında kendini 17 yaşında buldu! 50 İlk Öpücük filmi gerçek oldu

'BİR KIZIM OLDUĞUNU UNUTMUŞTUM'

"Yeni anıların sadece %20'sini saklayabiliyorum – eğer bana iki gün önce ne yaptığımı sorarsanız, muhtemelen yüzünüze boş boş bakar ve bir ipucu beklerim." Diyen genç kadın hastalığıyla ilgili en yürek burkan olayın kızını unutması olduğunu dile getiriyor:

34 yaşındaki kadın uyandığında kendini 17 yaşında buldu! 50 İlk Öpücük filmi gerçek oldu

"Bir kızım olduğunu unutmuştum ama sürekli olarak küçük bir çocuğun güvende olup olmadığı konusunda derin bir korku hissediyordum."

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