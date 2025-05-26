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3600 EK GÖSTERGE GELİŞMELERİ:AYM'den karar! 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi, kimler yararlanabilecek?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
16:22
3600 EK GÖSTERGE GELİŞMELERİ:AYM'den karar! 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi, kimler yararlanabilecek?
3600 ek gösterge düzenlemesi, milyonlarca memurun maaşlarını, emekli aylıklarını ve ikramiyelerini doğrudan etkileyen önemli başlıklar arasında yer alıyor.Kamu çalışanları ve emekli memurlar için kapsamlı değişiklikler gündemdeyken, ek göstergeyle ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. Daha önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin memurlar için önemli kazanımlar sağlayacağını vurgulamıştı. Öte yandan, Anayasa Mahkemesi, bazı devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için getirilen "15 Ocak 2023'ten önce atanmış olma" şartını iptal ederek düzenlemeye yeni bir boyut kazandırdı. Peki, 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi, son durum ne, kimler yararlanabilecek?