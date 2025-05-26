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Haberler Yaşam 3600 EK GÖSTERGE GELİŞMELERİ:AYM'den karar! 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi, kimler yararlanabilecek?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 15:58 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 16:22

3600 EK GÖSTERGE GELİŞMELERİ:AYM'den karar! 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi, kimler yararlanabilecek?

3600 ek gösterge düzenlemesi, milyonlarca memurun maaşlarını, emekli aylıklarını ve ikramiyelerini doğrudan etkileyen önemli başlıklar arasında yer alıyor.Kamu çalışanları ve emekli memurlar için kapsamlı değişiklikler gündemdeyken, ek göstergeyle ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. Daha önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin memurlar için önemli kazanımlar sağlayacağını vurgulamıştı. Öte yandan, Anayasa Mahkemesi, bazı devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için getirilen "15 Ocak 2023'ten önce atanmış olma" şartını iptal ederek düzenlemeye yeni bir boyut kazandırdı. Peki, 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi, son durum ne, kimler yararlanabilecek?

3600 EK GÖSTERGE GELİŞMELERİ:AYM’den karar! 3600 ek gösterge Meclis’e geldi mi, kimler yararlanabilecek?

3600 ek gösterge çalışmalarında gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. Yaklaşık 6 milyon kamu görevlisini ilgilendiren düzenlemeyle, 1'inci kademeye gelen tüm memurların ek göstergeden yararlanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları yakından takip edilirken, Anayasa Mahkemesi'nden de milyonlarca memuru etkileyen önemli bir karar geldi. Genel idare hizmetleri sınıfındaki memurlar için getirilen "15 Ocak 2023'ten önce atanmış olma" şartı, Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildi. Kararın iptal hükmü, 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Peki, 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi, kimler yararlanabilecek?

3600 EK GÖSTERGE GELİŞMELERİ:AYM’den karar! 3600 ek gösterge Meclis’e geldi mi, kimler yararlanabilecek?

3600 EK GÖSTERGE'DE YENİ GELİŞME: AYM O KARARI İPTAL ETTİ!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Ankara 18. İdare Mahkemesi, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada, düzenlemenin yer aldığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 2022'de 7417 sayılı Kanunun 5. maddesiyle eklenen geçici 47. maddenin birinci fıkrasında yer alan "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Başvuruda, söz konusu düzenlemeyle, aynı mevzuat kapsamında 15 Ocak 2023 öncesi ile sonrası atanan kişilere ek göstergeden faydalandırılmada farklı muamele uygulandığı, bunun "makul ve haklı bir sebebe dayanmadığı" ifade edildi. AYM, anılan düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu tespit ederek, iptaline karar verdi. İptal hükmünün 6 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

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3600 EK GÖSTERGE GELİŞMELERİ:AYM’den karar! 3600 ek gösterge Meclis’e geldi mi, kimler yararlanabilecek?

NE DEĞİŞECEK?

Ek gösterge artışı kamu çalışanlarının maaş, ikramiye ve emekli aylıklarını belirleyen en önemli çarpanlardan birisi. Ek gösterge arttıkça kamu çalışanların maaş ve ikramiye ile emekli aylıkları da yükseliyor. 3600 ek gösterge artışı özellikle emekli ikramiye ve emekli aylıklarında yüzde 30'a yakın artışa yol açacak. Mevcut maaşlarda bu oranda bir artış olmayacak. Fakat memurlara 15 Ocak 2023 sonrası için toplu ödeme yapılması da gerekebilecek.

3600 EK GÖSTERGE GELİŞMELERİ:AYM’den karar! 3600 ek gösterge Meclis’e geldi mi, kimler yararlanabilecek?

NESNEL VE MAKUL BİR TEMELİ YOK

AYM'nin kararında, 657 sayılı Kanun kapsamında bazı kamu görevlilerine tanınan ek gösterge hakkının yalnızca "15 Ocak 2023'ten önce atanmış olanlarla sınırlı" tutulduğu belirtildi. Kararda, ek göstergeden yararlanma hakkının yalnızca bu tarihten önce göreve başlayanlara tanınmasının, sonrasında atananlar açısından "farklı muamele teşkil ettiği" ifade edildi.

Mahkeme, "farklı muamelede bulunulmasının nesnel ve makul bir temelinin bulunmadığı"na dikkat çekerek, söz konusu ayrımın "mülkiyet hakkı bağlamında eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu" gerekçesiyle düzenlemenin iptal edildiğini bildirdi.

3600 EK GÖSTERGE GELİŞMELERİ:AYM’den karar! 3600 ek gösterge Meclis’e geldi mi, kimler yararlanabilecek?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

Meclis'te henüz 3600 ek gösterge ile ilgili hayata geçirilen bir düzenleme bulunmuyor.