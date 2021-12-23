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Haberler Yaşam 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 23.12.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 11:00

3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodu olarak bilinen ek gösterge için "3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konu ile ilgili son bilgiler.

3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge hakkında son durum gündemdeki yerini koruyor. Konu ile ilgili binlerce kişi "3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere; ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. İşte konu ile ilgili son bilgiler.

3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA

3600 ek göstergenin 15 Ocak tarihine yetiştirileceğinin altını çizen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Biz 3600 ek göstergeyi toplu sözleşme masasında karşılıklı olarak mutabakata yansıtmıştık. Sayın Bakan ile yaptığımız görüşmede de mutabakat sağlamıştık. Çalışma Bakanı ile bu konu hakkında görüşeceğiz. Ocak maaşına yetişmesi için ek zam konusunu rakamlar boyutunda tartışmaya bir ihtiyaç var. Ocak 15'e yetişecek şekilde bir çalışma yapacağız." ifadelerini kullandı.

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3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak.

3600 ek gösterge konusu SSK'lıları ya da Bağ-Kurluları ilgilendirmiyor, sadece memur ve memur emeklilerine yönelik bir düzenleme. Eğer çözüme ulaşırsa da 2 milyona yakın memur ve emeklisi bu haktan yararlanacak.

Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.

3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

"3 OCAK'TAKİ ENFLASYON RAKAMINI BEKLİYORUZ"

Vergi muafiyetinin memurlar için olan bölümünün karmaşık olduğunu ifade eden Yalçın, "Cumhurbaşkanımızla her yerde farklı yansıyan rakamları paylaştık. Karmaşık bir metin. Vergi muafiyeti kısmı. Bizim yaptığımız algıladığımız rakamları paylaştık. Emekçiler konusunda, gelir dağılımında adaletin yansıması konusunda aldığı inisiyatifi görüyoruz. En düşük memur maaşının baz alınarak yükseltileceğini düşünüyoruz. Henüz şu an için bir rakam yok. 3 Ocak'taki Aralık ayı enflasyon rakamını beklediğimiz için bir rakam belirtmedik." dedi.

3600 EK GÖSTERGE İÇİN KRİTİK TARİH

3600 ek göstergenin 15 Ocak tarihine yetiştirileceğinin altını çizen Yalçın, "Biz 3600 ek göstergeyi toplu sözleşme masasında karşılıklı olarak mutabakata yansıtmıştık. Sayın Bakan ile yaptığımız görüşmede de mutabakat sağlamıştık. Çalışma Bakanı ile bu konu hakkında görüşeceğiz. Ocak maaşına yetişmesi için ek zam konusunu rakamlar boyutunda tartışmaya bir ihtiyaç var. Ocak 15'e yetişecek şekilde bir çalışma yapacağız." ifadelerini kullandı.

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