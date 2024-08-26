Giriş Tarihi: 26.08.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
16:04
3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2024: 3600 Ek gösterge Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da yer alıyor mu?
Torba Yasa ile birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. Kamu kurumlarında görev yapan yaklaşış 6 milyon memuru ve memur emeklisini ilgilendiren bu düzenleme için gözler TBMM'ye çevrildi. Daha önceden polis, hemşire, öğretmen ve din görevlisine verilen düzenlemenin çıkması halinde 1. Dereceden memur ve memur emeklileri yararlanabilecekler. Memur maaşları, emekli aylığı ve ikramiyelerde de etkili olacak bu yasa için Bakan Işıkhan müjdeyi verdi. Peki 3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis'ten geçti mi,kimlere verilecek? İşte detaylar