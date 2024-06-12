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3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA: Meclis’te görüşülüyor! 3600 ek gösterge son durum ne, Torba Yasa’da var mı, kimler alacak?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
11:59
3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA: Meclis’te görüşülüyor! 3600 ek gösterge son durum ne, Torba Yasa’da var mı, kimler alacak?
Kamu çalışanlarının gözü 3600 ek gösterge son dakika haberleri araştırılmaya başlandı. Milyonlarca memuru ilgilendiren ek gösterge düzenlemesinin 2024 yılı içerisinde Meclis'ten geçmesi beklenirken son dakika gelişmesiyle 3600 ek gösterge Meclis'e taşındı. 7. Dönem Toplu Sözleşmeyle kayıt altına alınan ve birinci dereceye yükselen kamu çalışanlarının ek gösterge düzenlemesi yolunda adımlarının atılacağının müjdesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan vermişti. Son olarak düzenlenmenin Meclis'e gelmesiyle gelişmeler takip ediliyor. Peki, 3600 Ek gösterge Meclis'te mi, ne zaman çıkacak, 2. Torba Yasa'da yer alıyor mu?