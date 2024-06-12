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Haberler Yaşam 3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA: Meclis’te görüşülüyor! 3600 ek gösterge son durum ne, Torba Yasa’da var mı, kimler alacak?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 11:59

3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA: Meclis’te görüşülüyor! 3600 ek gösterge son durum ne, Torba Yasa’da var mı, kimler alacak?

Kamu çalışanlarının gözü 3600 ek gösterge son dakika haberleri araştırılmaya başlandı. Milyonlarca memuru ilgilendiren ek gösterge düzenlemesinin 2024 yılı içerisinde Meclis'ten geçmesi beklenirken son dakika gelişmesiyle 3600 ek gösterge Meclis'e taşındı. 7. Dönem Toplu Sözleşmeyle kayıt altına alınan ve birinci dereceye yükselen kamu çalışanlarının ek gösterge düzenlemesi yolunda adımlarının atılacağının müjdesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan vermişti. Son olarak düzenlenmenin Meclis'e gelmesiyle gelişmeler takip ediliyor. Peki, 3600 Ek gösterge Meclis'te mi, ne zaman çıkacak, 2. Torba Yasa'da yer alıyor mu?

3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA: Meclis’te görüşülüyor! 3600 ek gösterge son durum ne, Torba Yasa’da var mı, kimler alacak?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? sorusu araştırılmaya başladı. Birinci dereceden memurların yararlanacağı düzenlemenin kabul edilmesi bekleniyor. Son çıkan düzenlemeyle polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri yararlanmıştı. Peki, 3600 ek gösterge Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa'da var mı? İşte detaylar

3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA: Meclis’te görüşülüyor! 3600 ek gösterge son durum ne, Torba Yasa’da var mı, kimler alacak?

3600 EK GÖSTERGE MECLİS GÜNDEMİNDE!
3600 ek gösterge konusu Türkiye Büyük Millet Meclisine taşındı. Konya milletvekili Barış Bektaş, 3600 ek gösterge konusunda Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından cevaplandırılmak üzere soru önergesi verdi.

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3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA: Meclis’te görüşülüyor! 3600 ek gösterge son durum ne, Torba Yasa’da var mı, kimler alacak?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA: Meclis’te görüşülüyor! 3600 ek gösterge son durum ne, Torba Yasa’da var mı, kimler alacak?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?
Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor

3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA: Meclis’te görüşülüyor! 3600 ek gösterge son durum ne, Torba Yasa’da var mı, kimler alacak?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?
3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.
Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

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