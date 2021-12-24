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Haberler Yaşam 3.doz aşı randevusu alma ekranı: Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır?
Giriş Tarihi: 24.12.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 10:08

3.doz aşı randevusu alma ekranı: Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır?

Tüm dünyada koronavirüs salgını ile mücadele sürerken aşılama çalışmaları da devam ediyor. Ülkemizde Biontech ya da Sinovac aşıları, vatandaşların tercihlerine göre yapılırken 3.doz aşısını olmayanlar "Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır?" sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere; 3.doz aşı için süre 6 aydan 3 aya indirilmişti. Bu başlık altından, 3.doz aşı randevusu alma ekranı ve işlem bilgilerine ulaşabilirsiniz.

3.doz aşı randevusu alma ekranı: Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır?

3.doz aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar "Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır?" sorusuna yanıt arıyor. Telefon, SMS, e-Devlet MHRS ekranları üzerinden aşı randevusu alınabiliyor. Vatandaşlar tercihlerine göre; Sinovac ya da Biontech aşılarını olabiliyor. İşte 3.doz aşı randevusu alma ekranı!

3.doz aşı randevusu alma ekranı: Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır?

TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.

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3.doz aşı randevusu alma ekranı: Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır?

SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;

ASI 1234567890 3934

3.doz aşı randevusu alma ekranı: Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır?

E-DEVLET MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMİ

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.
Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.
"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.
"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.
Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

MHRS RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HAFTA SONU VE MESAİ SAATLERİ DIŞINDA AŞI RANDEVUSU ALINIR MI?

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından aşı randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." denildi.

3.doz aşı randevusu alma ekranı: Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır?
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