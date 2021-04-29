3.faz 1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları neler, kimler alabilir? E Devlet 1000 TL sosyal yardım desteği pandemi parası sonuçları sorgula

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL sosyal yardım desteği sunulmaya devam ediliyor. Bu kapsamda; E Devlet 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl ve nereden yapılır gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik olumsuzluklara karşı devlet tarafından sağlanan pandemi parası için hem başvurular hem de sonuç takibi e-Devlet üzerinden yapılıyor. Bilindiği üzere 3.faz dönemi dinamik bir süreç olarak belirtilmiş ve 4.faz yerine başvuruların 3.faz döneminden devam edeceği açıklanmıştı. Bu kapsamda; E Devlet ile 3.faz 1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları neler, kimler alabilir? 1000 TL sosyal yardım desteği (pandemi parası) başvuru ve sonuç sorgulama ekranı!