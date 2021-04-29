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Haberler Yaşam 3.faz 1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları neler, kimler alabilir? E Devlet 1000 TL sosyal yardım desteği (pandemi parası) sonuçları sorgula
Giriş Tarihi: 28.04.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 09:19

3.faz parası başvuru şartları neler, kimler alabilir? E Devlet (pandemi parası) sonuçları sorgula

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteği sunulmaya devam ediliyor. Bu kapsamda; E Devlet başvurusu nasıl ve nereden yapılır gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik olumsuzluklara karşı devlet tarafından sağlanan pandemi parası için hem başvurular hem de sonuç takibi üzerinden yapılıyor. Bilindiği üzere 3.faz dönemi dinamik bir süreç olarak belirtilmiş ve 4.faz yerine başvuruların 3.faz döneminden devam edeceği açıklanmıştı. Bu kapsamda; E Devlet ile 3.faz 1000 TL başvuru şartları neler, kimler alabilir? (pandemi parası) başvuru ve sonuç sorgulama ekranı!

3.faz 1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları neler, kimler alabilir? E Devlet 1000 TL sosyal yardım desteği pandemi parası sonuçları sorgula

Pandemi parası ödemeleri 3.faz olarak sürmeye devam ediyor. parası için başvuran vatandaşlar sonuçlara yönelik sorgulama yaparken aynı zamanda ilk kez başvuracak olanlar ise başvurular hakkında sürece yönelik araştırma yapıyorlar. Hem başvurular hem de sonuç takibi E Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda; E Devlet ile 3.faz başvuru şartları neler, kimler alabilir? (pandemi parası) başvuru ve sonuç sorgulama ekranı!

3.faz 1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları neler, kimler alabilir? E Devlet 1000 TL sosyal yardım desteği pandemi parası sonuçları sorgula

1000 TL PANDEMİ DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI 2021

"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

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3.faz 1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları neler, kimler alabilir? E Devlet 1000 TL sosyal yardım desteği pandemi parası sonuçları sorgula

SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU

3.faz 1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları neler, kimler alabilir? E Devlet 1000 TL sosyal yardım desteği pandemi parası sonuçları sorgula

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

3.faz 1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları neler, kimler alabilir? E Devlet 1000 TL sosyal yardım desteği pandemi parası sonuçları sorgula

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

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