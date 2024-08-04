4 Ağustos Olimpiyat Programı: Paris 2024 Olimpiyatları 4 Ağustos programı ile bugün hangi Türk sporcular yarışacak?

2024 PARİS OLİMPİYATLARI GÜNÜN PROGRAMI (4 AĞUSTOS)
İşte Türkiye adına 4 Ağustos 2024 Olimpiyatları'nda yarışacak sporcuların programı:
|Spor
|Saat
|Sporcu(lar)/Takım
|Etkinlik
|Voleybol
|10:00
|Türkiye - İtalya
|C Grubu Karşılaşması
|Atıcılık
|10:30
|Sena Can
|Kadınlar Skeet Eleme
|Atıcılık
|16:30
|Sena Can*
|Kadınlar Skeet Eleme (Yükselirse)
|Okçuluk
|10:30
|Mete Gazoz
|Erkekler Bireysel Müsabakaları
|Okçuluk
|11:22
|Ulaş Berkim Tümer
|Erkekler Bireysel Müsabakaları
|Boks
|12:12
|Esra Yıldız Kahraman - Jucielen Cerqueira Romeu
|Kadınlar 57Kg Çeyrek Final
|Boks
|17:34
|Hatice Akbaş - Reji İm
|Kadınlar 54Kg Yarı Final
|Yelken
|13:05
|Yiğit Yalçın Çıtak
|ILCA 7 (7. ve 8. Yarış)
|Yelken
|15:05
|Alican Kaynar & Beste Kaynakçı
|Nacra 17 Karışık Takım 4-10. Yarış
|Yelken
|13:13
|Derin Atakan
|Kadınlar Formula Kite 1-4. Yarış
|Yelken
|13:35
|Ecem Güzel
|ILCA 7 (8. Yarış)
|Yelken
|18:18
|Deniz Çınar & Lara Nabatopluoğlu
|Y470 Karışık Takım 5. ve 6. Yarış
|Cimnastik
|16:00
|Adem Asil
|Erkekler Halka Finali
|Yüzme
|19:37
|Kuzey Tunçelli
|Erkekler 1500m Serbest Stil Final
|Atletizm
|20:55
|Buse Savaşkan
|Kadınlar Yüksek Atlama Finali