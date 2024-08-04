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Giriş Tarihi: 04.08.2024 12:13 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 12:15

4 Ağustos Olimpiyat Programı: Paris 2024 Olimpiyatları 4 Ağustos programı ile bugün hangi Türk sporcular yarışacak?

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları 10. gününde devam ediyor. Okçuluk, voleybol, boks, atletizm, yüzme gibi branşlarda mücadele eden milli sporcularımız bugün karşılaşmalarına devam ediyor. Milli okçumuz Mete Gazoz Fransız rakibini yenerek çeyrek finale yükselirken milli atletimiz Ersu Şaşma finalistler arasına adını yazdırdı. Peki, Paris 2024 Olimpiyatları 4 Ağustos programı ile bugün hangi Türk sporcular yarışacak? İşte 4 Ağustos olimpiyat programı ile Türk sporcuların bugünkü programı…

4 Ağustos Olimpiyat Programı: Paris 2024 Olimpiyatları 4 Ağustos programı ile bugün hangi Türk sporcular yarışacak?

2024 Paris Olimpiyatları'nın 10'uncu gününde müsabakaları takip etmek isteyenler 4 Ağustos programı ile bugün hangi Türk sporcular yarışacak sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. Bu kapsamda 4 Ağustos olimpiyat programı ile Türk sporcuların bugünkü programı gündem konusu oldu. Voleybol, atletizm, okçuluk, yüzücülük, boks, yelken gibi branşlarda mücadele eden sporcularımızın günlük programı merak ediliyor. İşte detaylar.

4 Ağustos Olimpiyat Programı: Paris 2024 Olimpiyatları 4 Ağustos programı ile bugün hangi Türk sporcular yarışacak?

2024 PARİS OLİMPİYATLARI GÜNÜN PROGRAMI (4 AĞUSTOS)

İşte Türkiye adına 4 Ağustos 2024 Olimpiyatları'nda yarışacak sporcuların programı:

Spor Saat Sporcu(lar)/Takım Etkinlik
Voleybol 10:00 Türkiye - İtalya C Grubu Karşılaşması
Atıcılık 10:30 Sena Can Kadınlar Skeet Eleme
Atıcılık 16:30 Sena Can* Kadınlar Skeet Eleme (Yükselirse)
Okçuluk 10:30 Mete Gazoz Erkekler Bireysel Müsabakaları
Okçuluk 11:22 Ulaş Berkim Tümer Erkekler Bireysel Müsabakaları
Boks 12:12 Esra Yıldız Kahraman - Jucielen Cerqueira Romeu Kadınlar 57Kg Çeyrek Final
Boks 17:34 Hatice Akbaş - Reji İm Kadınlar 54Kg Yarı Final
Yelken 13:05 Yiğit Yalçın Çıtak ILCA 7 (7. ve 8. Yarış)
Yelken 15:05 Alican Kaynar & Beste Kaynakçı Nacra 17 Karışık Takım 4-10. Yarış
Yelken 13:13 Derin Atakan Kadınlar Formula Kite 1-4. Yarış
Yelken 13:35 Ecem Güzel ILCA 7 (8. Yarış)
Yelken 18:18 Deniz Çınar & Lara Nabatopluoğlu Y470 Karışık Takım 5. ve 6. Yarış
Cimnastik 16:00 Adem Asil Erkekler Halka Finali
Yüzme 19:37 Kuzey Tunçelli Erkekler 1500m Serbest Stil Final
Atletizm 20:55 Buse Savaşkan Kadınlar Yüksek Atlama Finali
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4 Ağustos Olimpiyat Programı: Paris 2024 Olimpiyatları 4 Ağustos programı ile bugün hangi Türk sporcular yarışacak?

METE GAZOZ ÇEYREK FİNALDE!
Milli sporcumuzun çeyrek final karşılaşması bugün TSİ 14.13'te başlayacak.

4 Ağustos Olimpiyat Programı: Paris 2024 Olimpiyatları 4 Ağustos programı ile bugün hangi Türk sporcular yarışacak?
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