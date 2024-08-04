4 Ağustos Olimpiyat Programı: Paris 2024 Olimpiyatları 4 Ağustos programı ile bugün hangi Türk sporcular yarışacak?

2024 Paris Olimpiyatları'nın 10'uncu gününde müsabakaları takip etmek isteyenler 4 Ağustos programı ile bugün hangi Türk sporcular yarışacak sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. Bu kapsamda 4 Ağustos olimpiyat programı ile Türk sporcuların bugünkü programı gündem konusu oldu. Voleybol, atletizm, okçuluk, yüzücülük, boks, yelken gibi branşlarda mücadele eden sporcularımızın günlük programı merak ediliyor. İşte detaylar.