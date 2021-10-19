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Haberler Yaşam 4 aydır arıyorlardı! 10 bin arıyla yakalandı
Giriş Tarihi: 19.10.2021 13:01 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 13:05

4 aydır arıyorlardı! 10 bin arıyla yakalandı

Edirne'de yaklaşık 4 ay önce kaçıp 10 bin arıyı da peşinden sürükleyen kraliçe arı, 160 yıllık çınar ağacının kovuğunda bulundu.

İHA
4 aydır arıyorlardı! 10 bin arıyla yakalandı

Edirne'de oğul veren ve kovandan kraliçe arı ve beraberindeki 10 bin işçi arı, kentteki vatandaşların endişeli anlar yaşamasına neden oldu.

4 aydır arıyorlardı! 10 bin arıyla yakalandı

Kıyık Caddesi'ndeki 160 yıllık çınar ağacında arılar olduğunu gören bölge esnafları, durumu kendi ürettiği balların satışını yapan 30 yıllık arıcı Süleyman Seval'e iletti.

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4 aydır arıyorlardı! 10 bin arıyla yakalandı

Hazırlıklarını yapan Seval, merdiven yardımıyla ağaca çıkarak arıları ve petek balları yuvadan çıkarmayı başardı.

4 aydır arıyorlardı! 10 bin arıyla yakalandı

Petekleri yuvadan çıkaran Süleyman Seval ve arkadaşı İlhan Demir, önce balların tadına baktı sonra ise yoldan geçen vatandaşlara doğal bal ikramında bulundu.

4 aydır arıyorlardı! 10 bin arıyla yakalandı

Durumu gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken, balın tadına bakanlar ise hayran kaldı.

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