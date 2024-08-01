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Giriş Tarihi: 01.08.2024 20:43 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 21:24

4 kişiyi öldürüp 121 parçaya ayıran İzmir kasabına rekor ceza! Gizli ses kaydını açınca…

İzmir'de, kıskançlık nedeniyle sevgilisi Gulkamar Hanymova (54) ile kızları Leyla Geldiyarova (28) ile Lachyn Geldiyarova (30) ve kızlardan birinin erkek arkadaşı Ruslan Kerimov'u (34) öldürüp cesetlerini 121 parçaya ayırdıktan sonra derin dondurucuya koyan İzmir kasabı lakaplı Saparmurat Hallyev (60) yargılandığı ilk duruşmada 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cani, mahkemedeki savunmasında şu ifadeleri kullandı: O uyurken, Gulkamar Hanymova'nın telefonunu alarak programdan kimlerle konuştuğunu dinliyordum. Gizli ses kaydını açınca…

Ceyhan TORLAK
4 kişiyi öldürüp 121 parçaya ayıran İzmir kasabına rekor ceza! Gizli ses kaydını açınca…

Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki 2 katlı evde yaşayan Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyarova, Lachyn Geldiyarova ve Ruslan Kerimov adlı erkekten haber alamayan yakınları 18 Haziran 2023'te durumu polise bildirdi.

4 kişiyi öldürüp 121 parçaya ayıran İzmir kasabına rekor ceza! Gizli ses kaydını açınca…

İhbar üzerine eve giren ekipler, derin dondurucuda 4 kişinin parçalanmış cesetlerine ulaştı. Olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen cinayet şüphelisinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Şüpheli Saparmurat Hallyev, 19 Haziran 2023'te Çeşme ilçesinde polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Saparmurat Hallyev hakkında 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme' ve 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ayrıca olaydan haberi olduğu ancak güvenlik güçlerine bildirmediği iddiasıyla tutuksuz sanık M.A. için 1 yıla kadar hapis istendi.

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4 kişiyi öldürüp 121 parçaya ayıran İzmir kasabına rekor ceza! Gizli ses kaydını açınca…

İLK DURUŞMADA REKOR CEZA
Davanın bugün görülen ilk duruşmasına, tutuklu sanık Saparmurat Hallyev ile tutuksuz sanık M.A. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı duruşmada iddianameyi okudu. Ardından tercüman eşliğinde ifadesi alınan Hallyev, cinayetleri kabul etti.

4 kişiyi öldürüp 121 parçaya ayıran İzmir kasabına rekor ceza! Gizli ses kaydını açınca…

Gulkamar Hanymova ile dini nikahlı yaşadıklarını belirten Saparmurat Hallyev, ilişkilerinin bozulmasıyla Hanymova'nın telefonuna gizli ses kaydı alan program yüklediğini söyleyip, "O uyurken, Gulkamar Hanymova'nın telefonunu alarak programdan kimlerle konuştuğunu dinliyordum. Önce kabul etmedi ama ses kaydını açınca özür diledi.

4 kişiyi öldürüp 121 parçaya ayıran İzmir kasabına rekor ceza! Gizli ses kaydını açınca…

Bana bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi. Ben de affettim. Bir süre sonra yine şüphem arttı. Tekrar program yükledim. Üzerinden 2 ay geçti. Başka biriyle konuşmalarını tespit ettim.

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