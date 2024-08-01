Giriş Tarihi: 01.08.2024 20:43
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
21:24
4 kişiyi öldürüp 121 parçaya ayıran İzmir kasabına rekor ceza! Gizli ses kaydını açınca…
İzmir'de, kıskançlık nedeniyle sevgilisi Gulkamar Hanymova (54) ile kızları Leyla Geldiyarova (28) ile Lachyn Geldiyarova (30) ve kızlardan birinin erkek arkadaşı Ruslan Kerimov'u (34) öldürüp cesetlerini 121 parçaya ayırdıktan sonra derin dondurucuya koyan İzmir kasabı lakaplı Saparmurat Hallyev (60) yargılandığı ilk duruşmada 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cani, mahkemedeki savunmasında şu ifadeleri kullandı: O uyurken, Gulkamar Hanymova'nın telefonunu alarak programdan kimlerle konuştuğunu dinliyordum. Gizli ses kaydını açınca…