4 kişiyi öldürüp 121 parçaya ayıran İzmir kasabına rekor ceza! Gizli ses kaydını açınca…

İhbar üzerine eve giren ekipler, derin dondurucuda 4 kişinin parçalanmış cesetlerine ulaştı. Olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen cinayet şüphelisinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Şüpheli Saparmurat Hallyev, 19 Haziran 2023'te Çeşme ilçesinde polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Saparmurat Hallyev hakkında 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme' ve 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ayrıca olaydan haberi olduğu ancak güvenlik güçlerine bildirmediği iddiasıyla tutuksuz sanık M.A. için 1 yıla kadar hapis istendi.