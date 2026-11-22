"BU UYGULAMA BÖYLE DEVAM EDECEK"

Çevre mahallelerde yaşayan vatandaşların da sigarayı bırakabilmek için kendilerinden destek istediklerini anlatan Sezer, "Birlikte bıraktık. Burada KOAH hastaları vardı, makineye bağlı olanlar vardı. Hava almak için makineye bağlanıyor ama çıkar çıkmaz hemen sigarayı yakıyor. Onları da örnek gösterdik. Bu kadar temiz havanın içerisinde sigara içilmesi herkese zarar veriyordu. Çok şükür bundan da kurtuldular. Ben devam ettiğim müddetçe bu uygulama böyle devam edecek. Kimse bizim gözümüzün önünde açıkta sigara içemez. Hangi mahalleme gidersen git, her taraf tertemiz" ifadelerini kullandı.



