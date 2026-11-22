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40 haneli köyde 22 yıldır kimse ağzına sürmüyor: Misafirler bile içemiyor!
Giriş Tarihi: 22.11.2026 15:11
40 haneli köyde 22 yıldır kimse ağzına sürmüyor: Misafirler bile içemiyor!
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ortaöz köyünde 22 yıldır tek bir duman dahi tütmüyor. Köy girişine özel uyarı tabelası asan ve açık alanlarda bile yasağı esnetmeyen 40 haneli köyün sakinleri, dışarıdan gelen misafirlere dahi göz açtırmıyor. İşte tüm Türkiye'ye örnek olan o köyün sıra dışı kuralı ve hikayesi …