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40 yıl sonra yeniden harekete geçti! Dünyanın en büyük buz dağı karaya oturdu: "Ekosistemi değiştirebilir!"
Giriş Tarihi: 05.03.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
12:53
40 yıl sonra yeniden harekete geçti! Dünyanın en büyük buz dağı karaya oturdu: "Ekosistemi değiştirebilir!"
Dünyanın en büyük buz dağı, 40 yıl aradan sonra yeniden harekete geçti ve hiç beklenmedik bir şekilde karaya oturdu! Atlantik Okyanusu'nda, İngiltere'ye bağlı bir adaya doğru yol alan bu devasa buz kütlesinin, bulunduğu konum ve geleceği bilim insanları arasında büyük tartışmalara yol açtı. A23a buz dağının karaya oturması ne gibi sonuçlar doğuracak?