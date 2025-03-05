40 yıl sonra yeniden harekete geçti! Dünyanın en büyük buz dağı karaya oturdu: "Ekosistemi değiştirebilir!"

Bir buz dağı, sadece okyanusu değil, ekosistemi de değiştirebilir! Dünyanın en büyük buz dağı olarak bilinen A23a, 40 yıl sonra yeniden hareket ederek karaya oturdu. İngiltere'ye bağlı bir adada sıkışıp kalan bu devasa buz kütlesinin çevreye ve okyanus ekosistemine etkisi büyük bir merak konusu oldu. Bu olayın yaratacağı değişim, deniz yaşamını nasıl etkileyebilir? Bilim insanlarının bu duruma dair görüşleri ise oldukça ilginç…