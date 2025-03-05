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Haberler Yaşam 40 yıl sonra yeniden harekete geçti! Dünyanın en büyük buz dağı karaya oturdu: "Ekosistemi değiştirebilir!"
Giriş Tarihi: 05.03.2025 12:53 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 12:53

40 yıl sonra yeniden harekete geçti! Dünyanın en büyük buz dağı karaya oturdu: "Ekosistemi değiştirebilir!"

Dünyanın en büyük buz dağı, 40 yıl aradan sonra yeniden harekete geçti ve hiç beklenmedik bir şekilde karaya oturdu! Atlantik Okyanusu'nda, İngiltere'ye bağlı bir adaya doğru yol alan bu devasa buz kütlesinin, bulunduğu konum ve geleceği bilim insanları arasında büyük tartışmalara yol açtı. A23a buz dağının karaya oturması ne gibi sonuçlar doğuracak?

40 yıl sonra yeniden harekete geçti! Dünyanın en büyük buz dağı karaya oturdu: Ekosistemi değiştirebilir!

Bir buz dağı, sadece okyanusu değil, ekosistemi de değiştirebilir! Dünyanın en büyük buz dağı olarak bilinen A23a, 40 yıl sonra yeniden hareket ederek karaya oturdu. İngiltere'ye bağlı bir adada sıkışıp kalan bu devasa buz kütlesinin çevreye ve okyanus ekosistemine etkisi büyük bir merak konusu oldu. Bu olayın yaratacağı değişim, deniz yaşamını nasıl etkileyebilir? Bilim insanlarının bu duruma dair görüşleri ise oldukça ilginç…

40 yıl sonra yeniden harekete geçti! Dünyanın en büyük buz dağı karaya oturdu: Ekosistemi değiştirebilir!

40 YIL SONRA YENİDEN HAREKETE GEÇTİ!

Dünyanın en büyük buz dağı olarak bilinen A23a, 40 yıl sonra tekrar hareket ederek Atlantik Okyanusu'ndaki İngiltere'ye bağlı South Georgia Adası açıklarında karaya oturdu.

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40 yıl sonra yeniden harekete geçti! Dünyanın en büyük buz dağı karaya oturdu: Ekosistemi değiştirebilir!

A23a'nın yüzeyi yaklaşık 400 metre kalınlığında ve 4 bin kilometrekare genişliğinde.

Antarktika kıyılarından 1986'da koparak Weddell Denizi'nde karaya oturan ve 'buz adasına' dönüşen A23a, yaklaşık 40 yıl sonra 2024'te yeniden harekete geçmişti.

İlkbaharda devasa bir girdaba yakalanan buzul, kuzeye doğru sürüklenmeye başlamıştı.

Son bilimsel incelemede, A23a'nın yüz ölçümü yaklaşık 4 bin kilometrekare, kalınlığı ise yaklaşık 400 metre olarak ölçülmüştü.

40 yıl sonra yeniden harekete geçti! Dünyanın en büyük buz dağı karaya oturdu: Ekosistemi değiştirebilir!

OKYANUSTA BİR YAŞAM PATLAMASI

Buz dağının büyük miktarda besin barındırması nedeniyle parçalanıp erimesi durumunda okyanusta bir yaşam patlaması yaşanabileceği öngörülüyor.

40 yıl sonra yeniden harekete geçti! Dünyanın en büyük buz dağı karaya oturdu: Ekosistemi değiştirebilir!

Ancak aynı zamanda bu durum yerel akıntılarda hareket eden gemiler için tehlikeler oluşturabilir ve balıkçılık alanlarına erişimi kısıtlayabilir.