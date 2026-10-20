5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıfları ilgilendiriyor! 16 branşta sınav uygulanacak

HANGİ SINIFLAR VE HANGİ DERSLER KAPSAMDA?

OYSS sistemi ile ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflarda, liselerde ise 9, 10 ve 11. sınıflarda ortak yazılılar uygulanacak. Bu kapsamda sınav senelerinde olan 8. ve 12. sınıflar yer almıyor. Toplam 16 branşta uygulanacak sistemin kapsadığı dersler şöyle:

Ortaokul (5, 6 ve 7. sınıflar):

Türkçe

Matematik

Fen Bilimleri

Sosyal Bilgiler

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İngilizce