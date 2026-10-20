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Haberler Galeri Yaşam 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıfları ilgilendiriyor! 16 branşta sınav uygulanacak
Giriş Tarihi: 20.10.2026 09:18 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 09:27

5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıfları ilgilendiriyor! 16 branşta sınav uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Ortak Yazılı Sınav Sistemini (OYSS) tanıttı. Bu sistemle birlikte ortaokul ve lisedeki 16 branşta ortak sınav uygulamasına gidilecek. Sistem, 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavlarında uygulanmaya başlanacak. Ortaokulda 5, 6 ve 7., lisede 9, 10 ve 11. sınıfları ilgilendiren yeni sistemin detayları şöyle:

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HİLAL AYTAÇ
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5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıfları ilgilendiriyor! 16 branşta sınav uygulanacak

"Ortak Yazılı Sınav Sistemi" tanıtım programı düzenlendi. İstanbul'da yapılan programla duyurulan OYSS ile öğrencilerin gelişimi daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilecek. Hem öğrencilerin hem velilerin takibi kolaylaşacak.

5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıfları ilgilendiriyor! 16 branşta sınav uygulanacak

HANGİ SINIFLAR VE HANGİ DERSLER KAPSAMDA?

OYSS sistemi ile ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflarda, liselerde ise 9, 10 ve 11. sınıflarda ortak yazılılar uygulanacak. Bu kapsamda sınav senelerinde olan 8. ve 12. sınıflar yer almıyor. Toplam 16 branşta uygulanacak sistemin kapsadığı dersler şöyle:

Ortaokul (5, 6 ve 7. sınıflar):

Türkçe
Matematik
Fen Bilimleri
Sosyal Bilgiler
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İngilizce

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5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıfları ilgilendiriyor! 16 branşta sınav uygulanacak

Lise (9, 10 ve 11. sınıflar):

Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Tarih
Coğrafya
Felsefe
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İngilizce

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıfları ilgilendiriyor! 16 branşta sınav uygulanacak

NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ortak Yazılı Sınav Sistemi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavlarında uygulanmaya başlanacak.

5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıfları ilgilendiriyor! 16 branşta sınav uygulanacak

SINAVLAR NASIL HAZIRLANACAK?

Sistem, Yeni EBA üzerinden öğretmenlerin kullanımına sunuluyor. Sınavlar yine öğretmenler tarafından hazırlanıyor, ancak bu süreç dijital bir platform üzerinden yürütülüyor:

  • Sene başında zümre öğretmenleri, konu soru dağılım tablolarındaki senaryolardan birini belirliyor.
  • Seçilen senaryodaki öğrenme çıktılarına yönelik 2 soruyu zümre öğretmenleri ortak kararla oluşturuyor.
5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıfları ilgilendiriyor! 16 branşta sınav uygulanacak
  • Diğer sorular, Bakanlığın hazırladığı soru havuzundan, öğretmenlerin belirlediği zorluk seviyelerine göre otomatik olarak geliyor.
  • Soruların kolay, orta ve zor olarak güçlük düzeylerini ve puan değerlerini öğretmenler kendi mesleki değerlendirmeleriyle belirliyor.
  • Sorular belirlendikten sonra sınav kâğıdı ve puanlama anahtarı hazır şekilde öğretmenin kullanımına sunuluyor.
5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıfları ilgilendiriyor! 16 branşta sınav uygulanacak

SORU HAVUZUNDA 8 BİN SORU OLACAK

Sistemin önemli bileşenlerinden biri, öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla uyumlu, farklı bilişsel ve güçlük düzeylerinde hazırlanmış, beceri temelli açık uçlu sorulardan oluşan soru havuzu. Birinci dönem birinci ortak yazılı sınavlardan önce sisteme yaklaşık 8 bin sorunun aktarılması, her sınav döneminde de yaklaşık 8 bin yeni sorunun geliştirilmesi hedefleniyor.

Açık uçlu sorular, öğrencilerin hazır seçenekleri işaretlemek yerine kendi cevaplarını oluşturmasını gerektiriyor.

5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıfları ilgilendiriyor! 16 branşta sınav uygulanacak

SINAVDAN SONRA NE OLACAK?

Sınav uygulandıktan sonra öğrenci cevaplarına ilişkin soru bazlı puanlar e-Okul sistemine girilecek ve sonuçlar öğrenme çıktılarıyla ilişkilendirilecek. Sistem, öğrenci, sınıf ve şube bazında analiz raporları oluşturacak.

Bu sayede:

5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıfları ilgilendiriyor! 16 branşta sınav uygulanacak
  • Öğretmenler, öğrencilerin hangi öğrenme çıktılarında güçlü olduğunu ve hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduğunu görecek.
  • Öğrenciler, yalnızca sınavdan aldıkları toplam puanı değil, hangi alanlarda güçlü olduklarını ve nerede gelişmeleri gerektiğini de görecek. Aynı ders kapsamında farklı zamanlarda girdikleri sınavların sonuçları karşılaştırılarak gelişimleri izlenebilecek.
  • Veliler, çocuklarının yalnızca puanlarına değil, hangi bilgi ve becerileri kazandıklarına ve hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduklarına dair ayrıntılı geri bildirimlere ulaşabilecek.
5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıfları ilgilendiriyor! 16 branşta sınav uygulanacak

ÜLKE GENELİ ORTAK YAZILI SINAV TAKVİMİ

Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin kullanımına yönelik broşüre ulaşmak için tıklayınız.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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