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5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıfları ilgilendiriyor! 16 branşta sınav uygulanacak
Giriş Tarihi: 20.10.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 09:27
5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıfları ilgilendiriyor! 16 branşta sınav uygulanacak
Milli Eğitim Bakanlığı, Ortak Yazılı Sınav Sistemini (OYSS) tanıttı. Bu sistemle birlikte ortaokul ve lisedeki 16 branşta ortak sınav uygulamasına gidilecek. Sistem, 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavlarında uygulanmaya başlanacak. Ortaokulda 5, 6 ve 7., lisede 9, 10 ve 11. sınıfları ilgilendiren yeni sistemin detayları şöyle: