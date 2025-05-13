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Haberler Yaşam 5, 6, 7 ve 8. sınıflara Milli Eğitim Bakanlığı duyurusu! O dersin adı ve kapsamı değişti
Giriş Tarihi: 13.05.2025 16:35 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 16:35

5, 6, 7 ve 8. sınıflara Milli Eğitim Bakanlığı duyurusu! O dersin adı ve kapsamı değişti

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7 ve 8. sınıfları ilgilendiren bir duyuru paylaşıldı. "İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi"nde değişiklik yapıldığını duyuran MEB, yoğun bir tempoyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında çalışmalar yapmaya devam ediyor. Öğrenciler için kariyer planlaması noktasında yeni bir düzenleme yapan Bakanlık, bir dersin adını ve kapsamını değiştirdi!

5, 6, 7 ve 8. sınıflara Milli Eğitim Bakanlığı duyurusu! O dersin adı ve kapsamı değişti

Sadece 8. sınıflara yönelik verilen "Rehberlik ve Kariyer Planlama" isimli derste değişikliğe gidildi. Gelecek yıl ders yeni ismiyle 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için ders çizelgesinde yerini alacak. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin sadece akademik anlamda değil kişisel, sosyal ve duygusal gelişimlerine de destek olacak. İşte, dersin yeni adı ve kapsamı!

5, 6, 7 ve 8. sınıflara Milli Eğitim Bakanlığı duyurusu! O dersin adı ve kapsamı değişti

REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ GELİYOR!

Sadece 8. sınıflara yönelik verilen "Rehberlik ve Kariyer Planlama" dersinin ismi "İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi"nde yapılan değişiklikle birlikte "Rehberlik ve Yönlendirme" olarak güncellendi.

Bu ders gelecek yıl 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda görülecek.

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5, 6, 7 ve 8. sınıflara Milli Eğitim Bakanlığı duyurusu! O dersin adı ve kapsamı değişti

Haftalık 1 ders saatini kapsayacak Rehberlik ve Yönlendirme dersi daha önce "Rehberlik ve Kariyer Planlama" ismiyle zorunlu dersler bölümünde yer alıyordu.

5, 6, 7 ve 8. sınıflara Milli Eğitim Bakanlığı duyurusu! O dersin adı ve kapsamı değişti

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİMLERİ DESTEKLENECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin yalnızca akademik yönden değil; aynı zamanda kişisel ve duygusal açıdan da gelişim göstermelerini hedefliyor.

5, 6, 7 ve 8. sınıflara Milli Eğitim Bakanlığı duyurusu! O dersin adı ve kapsamı değişti

Bu sayede öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımaları, yeteneklerini ve potansiyellerini fark etmeleri ve yaşamlarına yön verecek doğru kararlar almaları teşvik ediliyor. Amaç, bireylerin hem mutlu hem de sağlıklı bir şekilde hayata hazırlanmasını sağlamak.