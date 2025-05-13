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5, 6, 7 ve 8. sınıflara Milli Eğitim Bakanlığı duyurusu! O dersin adı ve kapsamı değişti
Giriş Tarihi: 13.05.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
16:35
5, 6, 7 ve 8. sınıflara Milli Eğitim Bakanlığı duyurusu! O dersin adı ve kapsamı değişti
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7 ve 8. sınıfları ilgilendiren bir duyuru paylaşıldı. "İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi"nde değişiklik yapıldığını duyuran MEB, yoğun bir tempoyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında çalışmalar yapmaya devam ediyor. Öğrenciler için kariyer planlaması noktasında yeni bir düzenleme yapan Bakanlık, bir dersin adını ve kapsamını değiştirdi!