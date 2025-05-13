5, 6, 7 ve 8. sınıflara Milli Eğitim Bakanlığı duyurusu! O dersin adı ve kapsamı değişti

Sadece 8. sınıflara yönelik verilen "Rehberlik ve Kariyer Planlama" isimli derste değişikliğe gidildi. Gelecek yıl ders yeni ismiyle 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için ders çizelgesinde yerini alacak. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin sadece akademik anlamda değil kişisel, sosyal ve duygusal gelişimlerine de destek olacak. İşte, dersin yeni adı ve kapsamı!