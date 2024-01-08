Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 5 ilde fuhuş operasyonu: 18 şüpheli gözaltında!
Giriş Tarihi: 08.01.2024 12:08 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 12:08

5 ilde fuhuş operasyonu: 18 şüpheli gözaltında!

Polis ekipleri, Eskişehir merkezli 5 ilde fuhuş operasyonu yaptı. 'Barbie-ES' adlı operasyonda 8'i kadın 18 şüpheli yakalandı.

İHA
5 ilde fuhuş operasyonu: 18 şüpheli gözaltında!

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin'de 'Barbie-ES' adı verilen fuhuş operasyonu düzenledi.

5 ilde fuhuş operasyonu: 18 şüpheli gözaltında!

Evlerine baskın yapılan 10'u Eskişehir'de 18 şüpheli, yakalandı. 'Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler, Eskişehir'e getirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
5 ilde fuhuş operasyonu: 18 şüpheli gözaltında!

İfadeleri alınan 8'i kadın 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca şüphelilerin suçta kullandığı 7 otomobile el konuldu.

5 ilde fuhuş operasyonu: 18 şüpheli gözaltında!

Soruşturma sürüyor…

5 ilde fuhuş operasyonu: 18 şüpheli gözaltında!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA