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Haberler Yaşam 5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çektirdikten sonra öldü! Can çekişirken böyle yardım istemiş...
Giriş Tarihi: 14.11.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 15:43

5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çektirdikten sonra öldü! Can çekişirken böyle yardım istemiş...

Bursa'da dişi ağrıyan 5 yaşındaki Deniz Sönmez, özel bir hastaneye getirildi. Burada anestezi sonrası fenalaştı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailenin iddiaları, yaşanan ihmal zincirini gözler önüne serdi: Oğlumuz ölüyorum diye inledi!

DHA
5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çektirdikten sonra öldü! Can çekişirken böyle yardım istemiş...

Kan donduran olay, 10 Kasım'da Bursa'da meydana geldi. Aydın-Elena Sönmez çifti, dişi ağrıyan oğulları Deniz'i bir diş kliniği zincirine getirdi. 4 dolgu ve 1 diş çekimi için narkoz verilen Deniz'in aniden ateşi, yükseldi. Su isteyen Deniz'e verilen su sonrasında küçük çocuk içtiği suyu istifa etti.

5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çektirdikten sonra öldü! Can çekişirken böyle yardım istemiş...

Annenin iddiasına göre 3 kez doktor çağırılmasına rağmen 'Doktor ateş düşürücü ilaç yazalım' dedi. Annenin ambulans çağırma talebine de olumsuz cevap veren doktorlar durumun 'normal' olduğunu söyleyerek Deniz ve annesini evine gönderdi. Kısa bir süre sonra baba Aydın Sönmez eve geldiğinde oğlunun yarı baygın inleme sesleri çıkarttığını fark etti.

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5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çektirdikten sonra öldü! Can çekişirken böyle yardım istemiş...

Bunun ardından Baba Aydın çocuklarını Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne getirdi. Doktorların çabasına rağmen durumu ağırlaşan ve entübe edilen Deniz'in organları iflas etti. Üç gün boyunca hastanede ölüm kalım savaşı veren Deniz, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çektirdikten sonra öldü! Can çekişirken böyle yardım istemiş...

"ÖLÜYORUM ÇOK KÖTÜYÜM" DİYE İNLEMİŞ!

Talihsiz çocuk, babasının köyü olan Keles ilçesi Sarıyar Mahallesi'nde bugün gözyaşları ile toprağa verildi. Baba Aydın Sönmez, "Çocuğumun diş ağrısı için özel bir diş kliniğine gittik. Genel anestezi ile yapalım dediler. 1 diş çekildi, 4 dişe dolgu yapıldı. İşlem bittikten sonra anestezi doktoru, bize işlem yapan doktor çıkıp, gitmiş. Çocuğun ayılmasını annesi yarım saat kadar beklemiş. Kendine geliyor çocuk, 'Ölüyorum, çok kötüyüm' diyor. Ateşi var, titriyor. Eşim doktora bağırıyor, durumu izah ediyor. Hemşire 'Her şey normal hiçbir sıkıntı yok bunda, sadece anesteziden dolayı böyle, geçecek' diyor. Çocuk daha sonra titremeye başlıyor, ateşi daha yükseliyor ve eşim tekrar söylüyor. Doktor dışarıdan kalkıp çocuğun yanına gelip gözüne, ağzına baksa zaten anlayacak. Ağzında kanaması da var. Ben eminim diş doktoru olmasına rağmen onun eğitimini almıştır. Bir anormallik olduğunu hissedecek. Ama yerinden kalkıp çocuğun yanına gelmedi. İş yeri kameraları da var gelmediğini görebilirler" dedi.

5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çektirdikten sonra öldü! Can çekişirken böyle yardım istemiş...

"ŞU ANKİ ACIM TARİFSİZ..."

Eşi çocuğu ile eve gittikten sonra yazdıkları ilacı almak için eve 20 dakika geç gittiğini aktaran Aydın Sönmez, "Doktor "istiyorsa ilaç yazayım" deyince annesi "istiyorum" demiş. Sonra taksi çağırıp annesi ve oğlumu eve gönderiyorlar. İlaçları almaya gidince eve 20 dakika geç gittim ve çocuğun inlediğini duydum. Ben ilk defa oğlumun altını ıslattığını gördüm. 1 yaşından beri bunu yapmazdı. Sonra apar topar aldım hem gidiyorum hem diş kliniğini arıyorum. Bana istiyorsanız 'Doktora gidin' diyor. Ben direkt Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdüm. Doktorlar ilk geldiği andan itibaren inanılmaz bir mücadele verdiler. 3 gün boyunca canıyla cebelleşti, biz dışarıda dualarla bekledik.

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