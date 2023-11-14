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5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çektirdikten sonra öldü! Can çekişirken böyle yardım istemiş...
Giriş Tarihi: 14.11.2023 16:52
Güncelleme Tarihi: 15.11.2023
15:43
5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çektirdikten sonra öldü! Can çekişirken böyle yardım istemiş...
Bursa'da dişi ağrıyan 5 yaşındaki Deniz Sönmez, özel bir hastaneye getirildi. Burada anestezi sonrası fenalaştı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailenin iddiaları, yaşanan ihmal zincirini gözler önüne serdi: Oğlumuz ölüyorum diye inledi!