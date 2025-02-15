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50 tonluk dev fındık hırsızlığı! "Bir gece yarısı kaçtı gitti! Meğer başka yerde...
Giriş Tarihi: 15.02.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
09:20
50 tonluk dev fındık hırsızlığı! "Bir gece yarısı kaçtı gitti! Meğer başka yerde...
Duyanları şaşkına çeviren olay Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde meydana geldi. Bir fındık tüccarı, geçtiğimiz fındık sezonunun ardından onlarca üreticiden emanet olarak aldığı milyonlarca lira değerinde fındığın ödemesini yapmadan kayıplara karıştı. Üreticilerden Hayriye Yıldızlar "80 yaşında annemin fındığını emaneten buraya bıraktım. Kasım'dan beri buraya gelip gidiyoruz. Her geldiğimiz aydan diğer aya yönlendirdiler" dedi. İşte haberin detayları...