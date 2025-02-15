50 tonluk dev fındık hırsızlığı! "Bir gece yarısı kaçtı gitti! Meğer başka yerde...

"BURADA 7-8 MİLYONLUK ZARAR VAR. BU 40-50 TONA YAKIN FINDIK EDİYOR"

Hayrettin Çolak isimli üretici de 7-8 milyonluk zarar olduğunu dile getirerek "Kendimin yanı sıra eşim ve dostumun fındığını da alıp geldim. Eşimin, dostumun parasını ödettirdim. Fakat kendi fındığıma sıra gelince samimiyete güvenerek beni çarptı. Eylül ayında fındık parasını ödeyeceğini söylüyor. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Şuanda onun adına burada halen daha fındık alanlar var. Burada 7-8 milyonluk zarar var. Bu 40-50 tona yakın fındık ediyor. Olayı mahkemeye de taşıyacağız. Çünkü bir tek bizi dolandırmadı. Buradan bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.



