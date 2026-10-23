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Giriş Tarihi: 23.10.2026 09:30

5.000 kişi işini kaybedecek! Banka, bu kişileri yapay zeka ile değiştiriyor

"Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı?" tartışması artık bir teori olmaktan çıktı. Avrupa'nın en büyük beşinci bankası olan İngiliz devi Barclays, yapay zeka ve otomasyona geçiş sürecinde tam 5.000 çalışanın işine son vereceğini duyurdu. Üstelik banka finansal krizde olduğu için değil, kâr etmesine rağmen aynı işi daha az insanla yapıp daha çok kazanabilmek için bu tarihi kararı aldı.

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HİLAL AYTAÇ
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5.000 kişi işini kaybedecek! Banka, bu kişileri yapay zeka ile değiştiriyor

Yapay zekanın gelecekte hangi meslekleri yok edeceği konuşulurken finans sektöründen gelen haber geleceğin çoktan başladığını kanıtladı. İngiltere merkezli küresel bankacılık devi Barclays, operasyonel verimliliği artırmak ve yapay zekayı iş süreçlerine daha fazla entegre etmek amacıyla küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ine denk gelen 5.000 pozisyonu kapatacağını açıkladı.

5.000 kişi işini kaybedecek! Banka, bu kişileri yapay zeka ile değiştiriyor

Dünya çapında 93 bin kişiyi istihdam eden banka, yılın ilk yarısında bin kişinin işine son vermişti. Geriye kalan 4 bin kişilik kesintinin ise 2026 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

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5.000 kişi işini kaybedecek! Banka, bu kişileri yapay zeka ile değiştiriyor

EN ÇOK HANGİ DEPARTMANLAR ETKİLENECEK?

İşten çıkarmaların yaklaşık yüzde 60'ı destek ve operasyon birimlerinde gerçekleşecek. Ancak tehlike sadece idari personelle sınırlı değil.

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5.000 kişi işini kaybedecek! Banka, bu kişileri yapay zeka ile değiştiriyor

Bankanın yapay zekayı kodlama ve görev otomasyonunda giderek daha fazla kullanması nedeniyle yazılım geliştiriciler ve diğer teknik profiller de risk altında. Bu teknolojik dönüşümün Barclays'e uzun vadede 1,1 milyar sterlin (yaklaşık 1,3 milyar euro) tasarruf sağlaması bekleniyor.

5.000 kişi işini kaybedecek! Banka, bu kişileri yapay zeka ile değiştiriyor

KRİZDEN DEĞİL, DAHA FAZLA KÂR ETMEK İÇİN

Bu devasa işten çıkarma kararının ardındaki en çarpıcı detay ise bankanın mali durumunun son derece iyi olması. Barclays, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 2,3 milyar sterlin (yaklaşık 2,7 milyar euro) vergi öncesi kâr elde etti.

5.000 kişi işini kaybedecek! Banka, bu kişileri yapay zeka ile değiştiriyor

Şirketin toplam gelirleri ise 7,4 milyar sterlini buldu. Yani şirket mali sıkıntılar yaşadığı için değil; mevcut iş yükünü yapay zekayla çok daha ucuza mal edip kâr marjını daha da artırabileceğine inandığı için insan gücünden vazgeçiyor.

5.000 kişi işini kaybedecek! Banka, bu kişileri yapay zeka ile değiştiriyor

YAPAY ZEKA ARTIK SADECE "GELECEĞİN" TEKNOLOJİSİ DEĞİL

Analistler, bu kararın geniş çaplı bir değişimin sadece başlangıcı olduğuna dikkat çekiyor. Yıllardır dijitalleşmeye milyarlarca euro yatıran Avrupalı şirketler, yapay zekanın hızla gelişmesiyle birlikte artık bu yatırımların meyvesini daha az personel maliyeti olarak topluyor.

5.000 kişi işini kaybedecek! Banka, bu kişileri yapay zeka ile değiştiriyor

Özellikle tekrarlayan idari, operasyonel veya analitik görevlerin yapay zekaya devredilmesi, şirketler için cazip bir maliyet düşürme aracı haline geldi.

5.000 kişi işini kaybedecek! Banka, bu kişileri yapay zeka ile değiştiriyor

5.000 kişinin işsiz kalacak olması, meselenin artık "Yapay zeka işleri etkileyecek mi?" sorusundan çıkıp, "Hangi meslekler bu değişimi ilk hissedecek?" gerçeğine dönüştüğünü gösteriyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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