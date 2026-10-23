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5.000 kişi işini kaybedecek! Banka, bu kişileri yapay zeka ile değiştiriyor
Giriş Tarihi: 23.10.2026 09:30
5.000 kişi işini kaybedecek! Banka, bu kişileri yapay zeka ile değiştiriyor
"Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı?" tartışması artık bir teori olmaktan çıktı. Avrupa'nın en büyük beşinci bankası olan İngiliz devi Barclays, yapay zeka ve otomasyona geçiş sürecinde tam 5.000 çalışanın işine son vereceğini duyurdu. Üstelik banka finansal krizde olduğu için değil, kâr etmesine rağmen aynı işi daha az insanla yapıp daha çok kazanabilmek için bu tarihi kararı aldı.