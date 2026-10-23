5.000 kişi işini kaybedecek! Banka, bu kişileri yapay zeka ile değiştiriyor

Şirketin toplam gelirleri ise 7,4 milyar sterlini buldu. Yani şirket mali sıkıntılar yaşadığı için değil; mevcut iş yükünü yapay zekayla çok daha ucuza mal edip kâr marjını daha da artırabileceğine inandığı için insan gücünden vazgeçiyor.