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gerçeği! lar var mı?

Giriş Tarihi: 18.03.2018 23:25 Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 23:33
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gerçeği! lar var mı?
51. Bölge gerçeği! Uzaylılar var mı?

Boyd Bushman, de çalışmış olan ve ölümünden kısa bir süre önce çektiği video ile bu bölgedeki tüm gerçekleri anlatan bilim adamıdır.

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gerçeği! lar var mı?
51. Bölge gerçeği! Uzaylılar var mı?

Bushman, 'li yetkililer tarafından sürekli inkar edilen Area 51 merkezini gördüğünü ve orada ların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim adamının olduğunu söyledi.

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gerçeği! lar var mı?
51. Bölge gerçeği! Uzaylılar var mı?

Body Bushman çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek kaydettiği videoda Area 51 merkezinde ele geçirilen ların iki tür olduğunu işaret etti.

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gerçeği! lar var mı?
51. Bölge gerçeği! Uzaylılar var mı?

Bu iki grubu dünyalılara yakınlık gösteren ve düşmanlık gösterenler olarak ayırmıştır. Body Bushman ların uzun parmaklara ve perdeli ayaklara sahip olduklarını ayrıca Quintumnia adlı bir gezegenden dünyaya geldiklerini iddia etmiştir.

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gerçeği! lar var mı?
51. Bölge gerçeği! Uzaylılar var mı?

Body Bushman iddialarını ve ufoların resimleriyle desteklemiştir. Açıkladığı en önemli bilgilerden biri ise de yaşayan uzaylıların bir çoğunun yaşının 250 ve üzeri olduğunu ve bunlardan 18 tanesinin için çalıştığını söylemesidir.

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gerçeği! lar var mı?
51. Bölge gerçeği! Uzaylılar var mı?

Meslek hayatı boyunca larla bir arada olan bu adamın elindeki görseller oldukça fazladır. Body Bushman bir uzay gemisinden aldığı uzay taşının değerinin 2000 Amper gücünde olduğunu söylemektedir.

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gerçeği! lar var mı?
51. Bölge gerçeği! Uzaylılar var mı?

Boyd Bushman de eski bir çalışan olduğunu, sürekli irtibatta oldukları başka bir boyutta varlıkların olduğunu, bu varlıkların bir çok askeri birliklerin içine sızdığını ve özellikle de 51. bölgede sayılarının bir hayli fazla olduğunu iddia etmiştir.

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