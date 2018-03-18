51. Bölge gerçeği! Uzaylılar var mı?

Boyd Bushman 51. bölgede eski bir çalışan olduğunu, sürekli irtibatta oldukları başka bir boyutta varlıkların olduğunu, bu varlıkların bir çok askeri birliklerin içine sızdığını ve özellikle de 51. bölgede sayılarının bir hayli fazla olduğunu iddia etmiştir.