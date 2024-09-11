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Giriş Tarihi: 11.09.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:06

ARSA SATIŞI O İLLERDE DEVAM EDİYOR! 11 Eylül Çevre Şehircilik Bakanlığı arsa satışı ne zaman, açık artırma saat kaçta?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 53 ide 747 arsa satışı devam ediyor. 10-11-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek açık artırmaya online olarak katılabilen vatandaşların İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu muhtelif arsalara dair detaylar gündemde. TOKİ ardından Bakanlık kaynaklı satışla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki; Çevre Şehircilik Bakanlığı arsa satışı ne zaman, hangi illerde, açık artırma saat kaçta, nereden izlenir?

ARSA SATIŞI O İLLERDE DEVAM EDİYOR! 11 Eylül Çevre Şehircilik Bakanlığı arsa satışı ne zaman, açık artırma saat kaçta?

Çevre Şehircilik Bakanlığı arsa satışı ne zaman, saat kaçta gibi sorular gündemdeki yerini aldı. 11 Eylül itibarıyla hangi illerde hangi arsaların satışa çıkacağı merak ediliyor. Muhtelif arsa, bölgeye özel ürün anlanı, ticaret alanı, konut alanı, plansız alan, tarım alanı ve kentsel gelişim alanı gibi özelliklerle ayrılan arsalar açık artırma yoluyla takip ediliyor. İşte; 2024 TOKİ arsa satışı hakkında merak edilenler...

ARSA SATIŞI O İLLERDE DEVAM EDİYOR! 11 Eylül Çevre Şehircilik Bakanlığı arsa satışı ne zaman, açık artırma saat kaçta?

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 53 İLDE 747 ARSA SATIŞI DEVAM EDİYOR!

10 Eylül günü başlayan arsa satışı açık artırması bugün ve yarın da gündemde olacak. 11 Eylül Çarşamba Aksaray, Diyarbakır, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Bitlis, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Muğla ve Van'da bulunan arsalar satışa çıkıyor.

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ARSA SATIŞI O İLLERDE DEVAM EDİYOR! 11 Eylül Çevre Şehircilik Bakanlığı arsa satışı ne zaman, açık artırma saat kaçta?

TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara Çankaya'da Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu'nda ve İstanbul Küçükçekmece'deki TOKİ Hizmet Binası'nda yapılan açık artırmalar 10-11-12 Eylül tarihlerinde sabah saat 10.30 itibarıyla başlıyor.

Katılımcılar online olarak da açık artırmaya katılabiliyor.

ARSA SATIŞI O İLLERDE DEVAM EDİYOR! 11 Eylül Çevre Şehircilik Bakanlığı arsa satışı ne zaman, açık artırma saat kaçta?

ARSA SATIŞI O İLLERDE DEVAM EDİYOR! 11 Eylül Çevre Şehircilik Bakanlığı arsa satışı ne zaman, açık artırma saat kaçta?

ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI VE FİYATLARI 2024

Alıcılar, yüzde 25 peşinatla ve 24 ay vade ile arsa sahibi olabilecek.

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