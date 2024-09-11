ARSA SATIŞI O İLLERDE DEVAM EDİYOR! 11 Eylül Çevre Şehircilik Bakanlığı arsa satışı ne zaman, açık artırma saat kaçta?

Çevre Şehircilik Bakanlığı arsa satışı ne zaman, saat kaçta gibi sorular gündemdeki yerini aldı. 11 Eylül itibarıyla hangi illerde hangi arsaların satışa çıkacağı merak ediliyor. Muhtelif arsa, bölgeye özel ürün anlanı, ticaret alanı, konut alanı, plansız alan, tarım alanı ve kentsel gelişim alanı gibi özelliklerle ayrılan arsalar açık artırma yoluyla takip ediliyor. İşte; 2024 TOKİ arsa satışı hakkında merak edilenler...