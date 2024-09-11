Giriş Tarihi: 11.09.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
11:06
ARSA SATIŞI O İLLERDE DEVAM EDİYOR! 11 Eylül Çevre Şehircilik Bakanlığı arsa satışı ne zaman, açık artırma saat kaçta?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 53 ide 747 arsa satışı devam ediyor. 10-11-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek açık artırmaya online olarak katılabilen vatandaşların İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu muhtelif arsalara dair detaylar gündemde. TOKİ ardından Bakanlık kaynaklı satışla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki; Çevre Şehircilik Bakanlığı arsa satışı ne zaman, hangi illerde, açık artırma saat kaçta, nereden izlenir?