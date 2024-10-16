Giriş Tarihi: 16.10.2024 07:17
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024
07:19
53 yıllık sitede ölüm korkusu SABAH’ın haberiyle son buldu! ‘Tabut binalar’ için bakanlık harekete geçti
Aydın'ın Didim ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı 53 yıllık 1137 konuttan oluşan Sahil Sitesi'nin ölüme davetiye çıkartması SABAH'ta 19 Ağustos'ta haber oldu. SABAH'ın duyurduğu tabut binalarla ilgili haberler sonuç verdi. CHP'li Didim Belediyesi tarafından riskli yapı ilan edilmemesi nedeniyle yıllardan beri kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılamadığı tabut binalarla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.