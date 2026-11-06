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Giriş Tarihi: 06.11.2026 18:19 Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 18:22

6 Kasım 2026 On Numara Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

Milli Piyango Online üzerinden oynanan 6 Kasım 2026 On Numara sonuçları bilet sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Binlerce şans oyunu severin merakla beklediği büyük ikramiyeli çekiliş bu akşam saat 20:00'de gerçekleşecek. Çekilen numaralar ve bilet sorgulama ekranı çekiliş tamamlandığı andan itibaren canlı yayında erişime açılacak.

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6 Kasım 2026 On Numara Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

Haftanın son çekilişiyle bilet sahiplerini ekran başına kilitleyen On Numara'da kazandıran 22 şanslı numara için ekran başında yerler alındı. Noter huzurunda yapılacak olan canlı çekilişin ardından bilet sorgulama işlemleri online platform üzerinden hızlıca yapılabilecek.

6 Kasım 2026 On Numara Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NEREDEN VE NASIL CANLI İZLENİR?

Şans oyunu severlerin merakla beklediği bu organizasyon, saat 20:00 itibarıyla Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden ve Milli Piyango Online resmi web sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

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6 Kasım 2026 On Numara Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Çekilişin tamamlanmasının hemen ardından sonuçlar sisteme yüklenecek. Aşağıdaki platforma giriş yaptıktan sonra "Sonuçlar" sekmesine giderek "On Numara" kategorisini seçmek ve oynanan kupon üzerindeki 10 haneli bilet numarasını sorgulama yapmak için yeterlidir.

On Numara Çekilişi Bilet Sorgulama Ekranı için tıklayınız.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
6 Kasım 2026 On Numara Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

ON NUMARA İKRAMİYE DAĞITIMI VE KAZANMA KURALLARI

On Numara oyununda 80 rakam arasından çekilen 22 numaraya göre ikramiye grupları belirlenir. Oyuncular kolondaki numaralardan 10, 9, 8, 7 ve 6 tanesini doğru tahmin ederek veya hiçbir numarayı tutturamayarak (0 bilen) ikramiye kazanma hakkı elde ederler.

6 Kasım 2026 On Numara Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

Büyük ikramiye ise 10 numaranın tamamını doğru tahmin eden oyuncu ya da oyuncular arasında paylaştırılır. Eğer 10 bilen çıkmazsa büyük ikramiye tutarı bir sonraki çekilişe devreder.

6 Kasım 2026 On Numara Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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