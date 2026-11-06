6 Kasım 2026 On Numara Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

ON NUMARA İKRAMİYE DAĞITIMI VE KAZANMA KURALLARI

On Numara oyununda 80 rakam arasından çekilen 22 numaraya göre ikramiye grupları belirlenir. Oyuncular kolondaki numaralardan 10, 9, 8, 7 ve 6 tanesini doğru tahmin ederek veya hiçbir numarayı tutturamayarak (0 bilen) ikramiye kazanma hakkı elde ederler.