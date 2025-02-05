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6 Şubat Depremi Anma Mesajları 2025! Anlamlı, resimli 6 Şubat Kahramanmaraş depremi anma sözleri ve taziye mesajları
Giriş Tarihi: 05.02.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
23:14
6 Şubat Depremi Anma Mesajları 2025! Anlamlı, resimli 6 Şubat Kahramanmaraş depremi anma sözleri ve taziye mesajları
6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük felakette kaybettiğimiz canları anmak için 2025 yılına özel 6 Şubat Depremi anma mesajları paylaşımları Türkiye'nin dört bir yanından yükseliyor. Depremin ikinci yıl dönümünde Türkiye, depremzedelerin yalnız olmadığını göstermek için tek yürek olmuş durumda. Türkiye'nin her köşesinden başsağlığı dilekleri ve dayanışma mesajları iletiliyor. Acıların birlikte hafifletilmesi hedefleniyor. İşte; kısa, uzun, resimli 6 Şubat depremi taziye mesajları 2025…