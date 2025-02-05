6 Şubat Depremi Anma Mesajları 2025! Anlamlı, resimli 6 Şubat Kahramanmaraş depremi anma sözleri ve taziye mesajları

Türkiye, 6 Şubat 2023'te yaşanan felakette kaybedilen canları unutmuyor. 2025 yılıyla birlikte, depremin ikinci yıl dönümünde, Türkiye tek yürek olmuş durumda. Deprem şehitlerinin anılacağı bu anlamlı günde, 6 Şubat depremi anma mesajları 2025 Türkiye'nin dört bir tarafından sosyal medya platformları üzerinden iletiliyor. 6 Şubat depremi başsağlığı mesajları ve taziye dilekleri kaybedilen canları anmak ve depremzedelere moral vermek amacıyla paylaşılıyor. İşte, 6 Şubat depremi taziye mesajları galerisi.