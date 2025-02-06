6 Şubat depremi ne zaman oldu? Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi ne kadar sürdü, kaç kişi vefat etti?

6 ŞUBAT DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde toplamda 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Depremde 107 bin 213 kişi yaralanırken yıkılan 38 bin 901 binada arama, yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi. Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı. Bölgede 350 çadır kent alanında 645 bin çadır, 414 konteyner kentte ise 215 bin 224 konteyner kuruldu.