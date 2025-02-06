Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 6 Şubat depremi ne zaman oldu? Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi ne kadar sürdü, kaç kişi vefat etti?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 08:14 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 08:14

6 Şubat depremi ne zaman oldu? Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi ne kadar sürdü, kaç kişi vefat etti?

6 Şubat depremi, Türkiye'nin yakın tarihteki en büyük doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Kahramanmaraş merkezli bu deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi ve büyük yıkıma yol açtı. Depremin ardından Türkiye ve dünya genelinden birçok yardım kuruluşu ve ülke, bölgeye destek ve yardım gönderdi. Peki, 6 Şubat depremi ne zaman, saat kaçta oldu? 6 Şubat depremi ne kadar sürdü, kaç kişi vefat etti?

6 Şubat depremi ne zaman oldu? Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi ne kadar sürdü, kaç kişi vefat etti?

6 Şubat tarihinde Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinde büyük bir deprem felaketi yaşandı. Depremin etkileri uzun süre devam ederken, bölgedeki insanlar üzerinde derin etkilere yol açtı. Peki, 6 Şubat depremi ne zaman, saat kaçta oldu? 6 Şubat depremi ne kadar sürdü, kaç kişi vefat etti? İşte, yanıtı!

6 Şubat depremi ne zaman oldu? Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi ne kadar sürdü, kaç kişi vefat etti?

6 ŞUBAT DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU, KAÇ SANİYE SÜRDÜ, HANGİ GÜN OLDU?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta iki büyük deprem meydana gelen 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ilk Kahramanmaraş depremi pazar gününü pazartesiye bağlayan gece saat 04,17 sularında meydana geldi. İkinci deprem ise yine Kahramanmaraş'ta saat 13.24 sularında meydana geldi. 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki deprem 11 kentte ağır yıkıma sebep oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
6 Şubat depremi ne zaman oldu? Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi ne kadar sürdü, kaç kişi vefat etti?

BÖLGEDE BİR YILDA 45 BİN DEPREM MEYDANA GELDİ

2023 yılında meydana gelen Maraş merkezli depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Geride kalan sürede bölge depremle yaşamaya devam etti. Kandilli tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, 4 Şubat 2024 saat 03:00 itibarıyla bölgede toplam 45 bin 756 deprem meydana geldi. Bölgede meydana gelen deprem sayısı günlük 40-50 arasında değişti.

6 Şubat depremi ne zaman oldu? Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi ne kadar sürdü, kaç kişi vefat etti?

6 ŞUBAT DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde toplamda 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Depremde 107 bin 213 kişi yaralanırken yıkılan 38 bin 901 binada arama, yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi. Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı. Bölgede 350 çadır kent alanında 645 bin çadır, 414 konteyner kentte ise 215 bin 224 konteyner kuruldu.

6 Şubat depremi ne zaman oldu? Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi ne kadar sürdü, kaç kişi vefat etti?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA