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6 Şubat depremi ne zaman oldu? Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi ne kadar sürdü, kaç kişi vefat etti?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 08:14
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
08:14
6 Şubat depremi, Türkiye'nin yakın tarihteki en büyük doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Kahramanmaraş merkezli bu deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi ve büyük yıkıma yol açtı. Depremin ardından Türkiye ve dünya genelinden birçok yardım kuruluşu ve ülke, bölgeye destek ve yardım gönderdi. Peki, 6 Şubat depremi ne zaman, saat kaçta oldu? 6 Şubat depremi ne kadar sürdü, kaç kişi vefat etti?