6 Şubat depreminde 12 yakınını kaybetti! Ramazan Kala’nın sözleri milyonları ağlattı: Bu acıya yüreğim dayanmıyor!

MEZARLARINA GİDİP ONLARLA KONUŞUYOR

Çocukların deprem anındaki çığlıklarını unutamadığını belirten Ramazan Kala, "Deprem anında herkes bağırıyordu. Kapıyı açmak istedik ama sıkıştığı için bir türlü açamadık. Ne yapacağımızı bilemedik. Zaten ikinci depremde saniyeler içerisinde her şey yerle bir oldu. O çocukların çığlıkları kulaklarımdan bir türlü gitmiyor.