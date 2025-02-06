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Haberler Yaşam 6 Şubat depreminde 12 yakınını kaybetti! Ramazan Kala’nın sözleri milyonları ağlattı: Bu acıya yüreğim dayanmıyor!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 08:34 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 08:34

6 Şubat depreminde 12 yakınını kaybetti! Ramazan Kala’nın sözleri milyonları ağlattı: Bu acıya yüreğim dayanmıyor!

Asrın felaketinin üzerinden tam 2 yıl geçti. Ancak hem Türkiye'nin hem de yakınlarını kaybedenlerinin acısı ilk günkü gibi tazeydi. Kahramanmaraşlı Ramazan Kala da 11 ili yıkan depremde eşi, kızı, damadı, torunları olmak üzere 12 yakınını kaybetti. "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" diyen Kala'nın sözleri yüreklere işledi: Bu acıya yüreğim dayanmıyor…

TOLGA YANIK
6 Şubat depreminde 12 yakınını kaybetti! Ramazan Kala’nın sözleri milyonları ağlattı: Bu acıya yüreğim dayanmıyor!

Ramazan Kala, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yakalandı. 4 katlı apartmanın 1. katında oturan Kala ailesinin evleri ilk depremde yıkılmadı.

6 Şubat depreminde 12 yakınını kaybetti! Ramazan Kala’nın sözleri milyonları ağlattı: Bu acıya yüreğim dayanmıyor!

Depremin ardından kızı, damadı ve torunları da yanlarına geldi. Ramazan Kala, ailesine köye gitmeyi teklif ettiyse de kimse bir şey olmayacağını düşünüp, gitmek istemedi.

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6 Şubat depreminde 12 yakınını kaybetti! Ramazan Kala’nın sözleri milyonları ağlattı: Bu acıya yüreğim dayanmıyor!

Ancak öğle saatlerinde meydana gelen ikinci depremde apartman saniyeler içerisinde yerle bir oldu. Ramazan Kala, enkaz altından sağ kurtulmayı başarsa da eşi Kudret, kızı Yeşim, damadı Çağrı ile torunları Uluhan, Elif Nur, Asya Nur, ablası ve yeğenleri ile birlikte 12 kişiyi kaybetti.

6 Şubat depreminde 12 yakınını kaybetti! Ramazan Kala’nın sözleri milyonları ağlattı: Bu acıya yüreğim dayanmıyor!

MEZARLARINA GİDİP ONLARLA KONUŞUYOR

Çocukların deprem anındaki çığlıklarını unutamadığını belirten Ramazan Kala, "Deprem anında herkes bağırıyordu. Kapıyı açmak istedik ama sıkıştığı için bir türlü açamadık. Ne yapacağımızı bilemedik. Zaten ikinci depremde saniyeler içerisinde her şey yerle bir oldu. O çocukların çığlıkları kulaklarımdan bir türlü gitmiyor.

6 Şubat depreminde 12 yakınını kaybetti! Ramazan Kala’nın sözleri milyonları ağlattı: Bu acıya yüreğim dayanmıyor!

Torunum 'Dede bizi kurtar' dedi ama başaramadım. Çok çırpındım ama olmadı. Nereden bilebilirdik böyle olacağını. Bilseydim dışarı çıkardık. Hava soğuk olunca çocuklar üşümesin dediler.

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