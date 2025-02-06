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6 Şubat depreminde 12 yakınını kaybetti! Ramazan Kala’nın sözleri milyonları ağlattı: Bu acıya yüreğim dayanmıyor!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 08:34
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
08:34
6 Şubat depreminde 12 yakınını kaybetti! Ramazan Kala’nın sözleri milyonları ağlattı: Bu acıya yüreğim dayanmıyor!
Asrın felaketinin üzerinden tam 2 yıl geçti. Ancak hem Türkiye'nin hem de yakınlarını kaybedenlerinin acısı ilk günkü gibi tazeydi. Kahramanmaraşlı Ramazan Kala da 11 ili yıkan depremde eşi, kızı, damadı, torunları olmak üzere 12 yakınını kaybetti. "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" diyen Kala'nın sözleri yüreklere işledi: Bu acıya yüreğim dayanmıyor…