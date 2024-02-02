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6 Şubat depreminde 6 çocuğunu birden kaybetti: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
12:29
6 Şubat depreminde 6 çocuğunu birden kaybetti: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!
6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi Türkiye'ye asrın acısını yaşattı. Afetin birinci yılında, yürek yakan hikayeler ortaya çıktı. Hatay'da yaşayan Selma Hasar, 6 evladıyla birlikte enkaz altında kaldı. Kendisi 79 saat sonra kurtarıldı ancak evlatlarının cansız bedenine ulaşıldı. Tarifi imkansız bir acı yaşadığını söyleyen Selam Hasar'ın sözleri Türkiye'yi ağlattı: Hepsiyle tek tek helalleştim…