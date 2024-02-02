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Haberler Yaşam 6 Şubat depreminde 6 çocuğunu birden kaybetti: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 12:29

6 Şubat depreminde 6 çocuğunu birden kaybetti: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi Türkiye'ye asrın acısını yaşattı. Afetin birinci yılında, yürek yakan hikayeler ortaya çıktı. Hatay'da yaşayan Selma Hasar, 6 evladıyla birlikte enkaz altında kaldı. Kendisi 79 saat sonra kurtarıldı ancak evlatlarının cansız bedenine ulaşıldı. Tarifi imkansız bir acı yaşadığını söyleyen Selam Hasar'ın sözleri Türkiye'yi ağlattı: Hepsiyle tek tek helalleştim…

DHA
6 Şubat depreminde 6 çocuğunu birden kaybetti: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ili yıktı. 50 bini aşkın vatandaşımızın yaşamını yitirdiği afetin birinci yılında, yürek yakan hikayeler ortaya çıktı.

6 Şubat depreminde 6 çocuğunu birden kaybetti: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!

Hatay'da yaşayan Hasar ailesi de depreme Öğretmenler Sitesi'ndeki evlerinde yakalandı. Selma Hasar (42), çocukları Mehmet (24), Seher (23), Özkan (22), Ahmet (16), Berat (12) ve Yağmur (8) ile birlikte enkaz altında kaldı.

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6 Şubat depreminde 6 çocuğunu birden kaybetti: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!

Anne Hasar, depremden 79 saat sonra enkazdan arama-kurtarma ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı. Ancak 6 çocuğunun da cansız bedenine ulaşıldı. Bacaklarından yaralanan ve fizik tedaviye devam eden Anne Hasar, eşi Abdurrahman (52) ile memleketleri Mardin'e taşındı.

6 Şubat depreminde 6 çocuğunu birden kaybetti: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!

1.5 YIL ÖNCE TAŞINMIŞLAR
Depremden 1,5 yıl önce üniversite okuyan çocukları Mehmet ve Seher için Hatay'a yerleştiklerini belirten Selma Hasar, "Kardeşleri, oğlum Mehmet'e, 6 Şubat akşamında doğum günü sürprizi yapacaktı ama olmadı. Onun bir küçüğü kızım Seher 23 yaşındaydı. Özkan 22 yaşındaydı, Ahmet 16, Berat 12, Yağmur ise 8 yaşındaydı. Hepsi depremde şehit oldu. Depremden önce Mehmet ve Seher, Hatay'da üniversite okuyorlardı. Mehmet, gastronomi, kızım Seher ise edebiyat son sınıf öğrenciydi. 5 Şubat gecesi yemek yedik, çay içtik ve sonra gece 01.00 gibi uyuduk" diye konuştu.

6 Şubat depreminde 6 çocuğunu birden kaybetti: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!

"HEPSİ GÖZÜMÜN İÇİNE BAKTI..."
Deprem anını ve sonrasında yaşadıklarını unutamadığını ifade eden Selma Hasar, "Deprem anında uyandım ama başım dönüyor zannettim. Büyük oğlum, 'Anne deprem oluyor' diye bağırdı. Küçük çocuklarımı da alıp dışarı çıkacaktık. Kapıya yakındır, çocuklar kapıyı açıyordu hem yukarıdan hem de uzaktan ses geliyordu. Sanki yer yarılıyordu. 6 çocuğum ile beraber koridordaydık, arka arkayaydık. Onların arkasında ben vardım. Hepsi bana dönüp gözümün içine baktılar ve 'Anne' dediler. O sırada düştük. Sanki tavana çarpıp yere düştüm.

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