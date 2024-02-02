6 Şubat depreminde 6 çocuğunu birden kaybetti: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!

"HEPSİ GÖZÜMÜN İÇİNE BAKTI..."

Deprem anını ve sonrasında yaşadıklarını unutamadığını ifade eden Selma Hasar, "Deprem anında uyandım ama başım dönüyor zannettim. Büyük oğlum, 'Anne deprem oluyor' diye bağırdı. Küçük çocuklarımı da alıp dışarı çıkacaktık. Kapıya yakındır, çocuklar kapıyı açıyordu hem yukarıdan hem de uzaktan ses geliyordu. Sanki yer yarılıyordu. 6 çocuğum ile beraber koridordaydık, arka arkayaydık. Onların arkasında ben vardım. Hepsi bana dönüp gözümün içine baktılar ve 'Anne' dediler. O sırada düştük. Sanki tavana çarpıp yere düştüm.