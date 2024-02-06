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Haberler Yaşam 6 Şubat sabahını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Devletimiz, milletimiz yanımızdaydı - Yavuz Donat yazdı
Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 09:11

6 Şubat sabahını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Devletimiz, milletimiz yanımızdaydı - Yavuz Donat yazdı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın felaketi" olarak depremlerin birinci yıl dönümü... SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, ilk depremin merkez üssü Pazarcık'ta Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ile bir araya geldi. Yavuz Donat, 6 Şubat sabahını gözyaşları içinde anlatan İbrahim Yılmazcan'ın "Devletimiz, milletimiz yanımızdaydı... Öyle olmasaydı bir yıl içinde Pazarcık ayağa kalkar mıydı?" dediğini aktardı.

YAVUZ DONAT
6 Şubat sabahını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Devletimiz, milletimiz yanımızdaydı - Yavuz Donat yazdı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin yaraları, devlet-millet el ele, omuz omuza vererek asrın dayanışmasıyla sarıldı. SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, ilk depremin merkez üssü Pazarcık'ta Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan'la buluştu. Yavuz Donat, İbrahim Yılmazcan'ın, 6 Şubat sabahını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadığını ve "Devletimiz, milletimiz yanımızdaydı... Öyle olmasaydı bir yıl içinde Pazarcık ayağa kalkar mıydı?" dediğini aktardı.

İşte Yavuz Donat'ın bugünkü köşe yazısı

6 Şubat sabahını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Devletimiz, milletimiz yanımızdaydı - Yavuz Donat yazdı

Asrın depreminin merkez üssü... Kahramanmaraş'ın ilçesi... Değişik uygarlıkların mirası... Binlerce yıllık bir yerleşim yeri.
431 can kaybı... Merkezde ve kırsalda yıkılan evler... İşyerleri.
Bugün... Kahramanmaraş ve ilçeleri için... Önemli gün... Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek.

Ve... Merkez'de... Pazarcık'ta... Diğer ilçelerde... Yapılan konutların sahipleri belli olacak.
Pazarcık'tayız... Hem "Geçmiş olsun" hem de "Yeni evlerinizde güle güle oturun" ziyareti.

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6 Şubat sabahını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Devletimiz, milletimiz yanımızdaydı - Yavuz Donat yazdı

Başkanın gözyaşları

Deprem sabahı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aradığı ilk ilçe Pazarcık:
- İbrahim... Sakin olun... İçişleri Bakanı, AFAD ve Kızılay Başkanlarını hemen gönderiyorum... Yarın da ben geleceğim.

Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan... 6 Şubat sabahını anlatırken... Gözyaşlarını tutamıyor:
- Devletimiz, milletimiz yanımızdaydı... Öyle olmasaydı bir yıl içinde Pazarcık ayağa kalkar mıydı?

6 Şubat sabahını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Devletimiz, milletimiz yanımızdaydı - Yavuz Donat yazdı

Gülben Ergen

Anaokulu minikleri... Birbirinden sevimli çocuklar... "Gülben Abla" derken, gözlerinin içi gülüyor.
Gülben Ergen... Pazarcık'a gelmiş... Anaokulu yaptırmış... Açılış töreninde ağlamış.
O artık çocukların ablası... Büyüklerin de kardeşi.

Kura günü

Bağdınısağır Mahallesi/Alıçlıtepe... İncili Mahallesi/Ziyarettepe... 4 bin konutun inşaatı devam ediyor.
1500 köy konutu... İnşaat tam gaz... 600'ü gelecek ay bitecek.
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapımı tamamlanan 840 konutun "kura çekimi gerçekleşecek".

6 Şubat sabahını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Devletimiz, milletimiz yanımızdaydı - Yavuz Donat yazdı

Kırıkkale

Depremin ilk günü... Saat 14.00... Yardım konvoyu... Kırıkkale Valisi (şimdi Tunceli Valisi) Bülent Tekbıyıkoğlu ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı Pazarcık'ta.
Kırıkkale... Bütün imkânlarıyla depremin merkez üssünde.
Pazarcıklı... Yardım için koşan, yarışan belediyeleri... Yardımseverleri unutmuyor.
İstanbul-Bayrampaşa Belediyesi... Konteyner kent kurmuş.
Ankara'nın... Pursaklar, Etimesgut ve Çubuk belediyeleri... Gıda maddesi... Giyecek... Soba... Battaniye... Aklınıza ne gelirse.
Ordu Büyükşehir Belediyesi... Fatsa Belediyesi... Pazarcık için seferber olmuşlar.

Adil Konukoğlu

Depremin ilk gecesi... Saat 23.00... Ertesi günün hazırlığı başlıyor.
Sabaha kadar mezar kazılıyor.
Ama... Önemli bir sorun var... Kefen yok.
Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, o geceyi anlatıyor:
Pazarcık'taki... Yakın ilçelerdeki... Kahramanmaraş'taki... Manifaturacılar yıkılmış.
Yıkılmayan işyerleri kapalı.
Gece yarısı Gaziantep'i aradım... Adil Konukoğlu... Sani Konukoğlu... Bölgenin ağabeyleri... Sabah olmadan bir kamyon kefen gönderdiler.
Kefen... O sabah ekmek gibi, su gibi acil ihtiyaçtı.

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