6 Şubat sabahını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Devletimiz, milletimiz yanımızdaydı - Yavuz Donat yazdı

Kırıkkale



Depremin ilk günü... Saat 14.00... Yardım konvoyu... Kırıkkale Valisi (şimdi Tunceli Valisi) Bülent Tekbıyıkoğlu ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı Pazarcık'ta.

Kırıkkale... Bütün imkânlarıyla depremin merkez üssünde.

Pazarcıklı... Yardım için koşan, yarışan belediyeleri... Yardımseverleri unutmuyor.

İstanbul-Bayrampaşa Belediyesi... Konteyner kent kurmuş.

Ankara'nın... Pursaklar, Etimesgut ve Çubuk belediyeleri... Gıda maddesi... Giyecek... Soba... Battaniye... Aklınıza ne gelirse.

Ordu Büyükşehir Belediyesi... Fatsa Belediyesi... Pazarcık için seferber olmuşlar.

Adil Konukoğlu



Depremin ilk gecesi... Saat 23.00... Ertesi günün hazırlığı başlıyor.

Sabaha kadar mezar kazılıyor.

Ama... Önemli bir sorun var... Kefen yok.

Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, o geceyi anlatıyor:

Pazarcık'taki... Yakın ilçelerdeki... Kahramanmaraş'taki... Manifaturacılar yıkılmış.

Yıkılmayan işyerleri kapalı.

Gece yarısı Gaziantep'i aradım... Adil Konukoğlu... Sani Konukoğlu... Bölgenin ağabeyleri... Sabah olmadan bir kamyon kefen gönderdiler.

Kefen... O sabah ekmek gibi, su gibi acil ihtiyaçtı.