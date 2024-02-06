Haberler
Yaşam
6 Şubat sabahını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Devletimiz, milletimiz yanımızdaydı - Yavuz Donat yazdı
Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
09:11
6 Şubat sabahını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Devletimiz, milletimiz yanımızdaydı - Yavuz Donat yazdı
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın felaketi" olarak depremlerin birinci yıl dönümü... SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, ilk depremin merkez üssü Pazarcık'ta Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ile bir araya geldi. Yavuz Donat, 6 Şubat sabahını gözyaşları içinde anlatan İbrahim Yılmazcan'ın "Devletimiz, milletimiz yanımızdaydı... Öyle olmasaydı bir yıl içinde Pazarcık ayağa kalkar mıydı?" dediğini aktardı.