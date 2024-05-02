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6 yaşındaki oğlunu 'şişmansın' diyerek koşturan cani baba çocuğun ölümüne neden oldu! Koşu bandındaki görüntüler ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 02.05.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
15:54
6 yaşındaki oğlunu 'şişmansın' diyerek koşturan cani baba çocuğun ölümüne neden oldu! Koşu bandındaki görüntüler ortaya çıktı...
New Jerseyli bir baba, 6 yaşındaki oğlunu zorla bir koşu bandı antrenmanı yaptırması nedeniyle öldürmekle suçlanıyor. Çocuğun ölmeden önce babasının onun "çok şişman" olduğunu düşündüğü için antrenman yaptırdığını söylese de baba, ölüm nedeninin zatürre olduğunu iddia ediyor.