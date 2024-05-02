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Haberler Yaşam 6 yaşındaki oğlunu 'şişmansın' diyerek koşturan cani baba çocuğun ölümüne neden oldu! Koşu bandındaki görüntüler ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 02.05.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 15:54

6 yaşındaki oğlunu 'şişmansın' diyerek koşturan cani baba çocuğun ölümüne neden oldu! Koşu bandındaki görüntüler ortaya çıktı...

New Jerseyli bir baba, 6 yaşındaki oğlunu zorla bir koşu bandı antrenmanı yaptırması nedeniyle öldürmekle suçlanıyor. Çocuğun ölmeden önce babasının onun "çok şişman" olduğunu düşündüğü için antrenman yaptırdığını söylese de baba, ölüm nedeninin zatürre olduğunu iddia ediyor.

6 yaşındaki oğlunu ’şişmansın’ diyerek koşturan cani baba çocuğun ölümüne neden oldu! Koşu bandındaki görüntüler ortaya çıktı...

New Jerseyli bir baba, 6 yaşındaki oğlunu zorla bir koşu bandı antrenmanı yaptırması nedeniyle öldürmekle suçlanıyor. Çocuğun ölmeden önce babasının onun "çok şişman" olduğunu düşündüğü için antrenman yaptırdığını söylese de baba, ölüm nedeninin zatürre olduğunu iddia ediyor.

6 yaşındaki oğlunu ’şişmansın’ diyerek koşturan cani baba çocuğun ölümüne neden oldu! Koşu bandındaki görüntüler ortaya çıktı...

2021 yılında küçük Corey Micciolo'nun, 31 yaşındaki babası ölümüyle ilgili cinayet suçlamasıyla yargılanıyor. Bir videoya yakalanan antrenmanın, çocuğu ağır şekilde yaralanmasına ve devamında ise ölümüne neden olduğu söyleniyor.

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6 yaşındaki oğlunu ’şişmansın’ diyerek koşturan cani baba çocuğun ölümüne neden oldu! Koşu bandındaki görüntüler ortaya çıktı...

Gregor'un avukatı Mario Gallucci ise, duruşmanın açılış konuşmasında jüri üyelerine "Bu videoyu gördüğünüzde dehşete düşeceksiniz" dedi.

6 yaşındaki oğlunu ’şişmansın’ diyerek koşturan cani baba çocuğun ölümüne neden oldu! Koşu bandındaki görüntüler ortaya çıktı...

Ve Corey'in ölümünün koşu bandıyla kesinlikle hiçbir ilgisi olmadığını iddia etti.

6 yaşındaki oğlunu ’şişmansın’ diyerek koşturan cani baba çocuğun ölümüne neden oldu! Koşu bandındaki görüntüler ortaya çıktı...

Ancak savcılar aynı fikirde değil. Gencin, bu acımasız antrenmandan iki hafta sonra hayatına mal olan iç yaralanmalara neden olan şeyin babasının kronik istismarı olduğunu söylüyorlar.

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