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65 YAŞ AYLIĞI VE ENGELLİ MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda engelli ve yaşlılık aylığı ne kadar olur, yüzde kaç zamlanacak?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
16:13
65 YAŞ AYLIĞI VE ENGELLİ MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda engelli ve yaşlılık aylığı ne kadar olur, yüzde kaç zamlanacak?
Memur ve emekli zammı için geriş sayım başladı. Ocak ayında açıklanacak enflasyon verileri ile birlikte 65 yaş aylığı, engelli maaşı, işsizlik ödeneği, stajyer ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretlilerin rapor ödemeleri ve genel sağlık sigortası primleri gibi birçok alandaki değişiklikler merakla bekleniyor. Hak sahibi vatandaşlar muhtemel zam oranlarını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, 2025 yılı 65 yaş maaşı ve engelli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?