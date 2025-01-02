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Haberler Yaşam 65 YAŞ AYLIĞI VE ENGELLİ MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda engelli ve yaşlılık aylığı ne kadar olur, yüzde kaç zamlanacak?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 16:13 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 16:13

65 YAŞ AYLIĞI VE ENGELLİ MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda engelli ve yaşlılık aylığı ne kadar olur, yüzde kaç zamlanacak?

Memur ve emekli zammı için geriş sayım başladı. Ocak ayında açıklanacak enflasyon verileri ile birlikte 65 yaş aylığı, engelli maaşı, işsizlik ödeneği, stajyer ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretlilerin rapor ödemeleri ve genel sağlık sigortası primleri gibi birçok alandaki değişiklikler merakla bekleniyor. Hak sahibi vatandaşlar muhtemel zam oranlarını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, 2025 yılı 65 yaş maaşı ve engelli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

65 YAŞ AYLIĞI VE ENGELLİ MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda engelli ve yaşlılık aylığı ne kadar olur, yüzde kaç zamlanacak?

Memur ve emekliye yapılacak zam oranlarının ardından 65 yaş ve engelli aylığı maaşlarının ne kadar artacağı hak sahipleri tarafından sorgulanıyor. Memur maaşı katsayısı ile belirlenecek 65 yaş aylığı ve engelli aylığı zamları için gözler TÜİK verilerine çevrildi. Peki, yeni yılda 65 yaş maaşı ve engelli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte, detaylar...

65 YAŞ AYLIĞI VE ENGELLİ MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda engelli ve yaşlılık aylığı ne kadar olur, yüzde kaç zamlanacak?

ENFLASYON VERİLERİ İLE BELLİ OLUYOR!

Memur, emekli, kamu meslek gruplarında ve sosyal destek ödemeleri maaş zamları, 3 Ocak 2025 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranı ile belli olacak.

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65 YAŞ AYLIĞI VE ENGELLİ MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda engelli ve yaşlılık aylığı ne kadar olur, yüzde kaç zamlanacak?

YAŞLILIK VE ENGELLİ AYLIĞI ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Aralık ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belirlenecek. Bu oranlar doğrultusunda, 65 yaş aylığı ve engelli maaşlarına yapılacak zamlar da netlik kazanacak. Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte, 65 yaş aylığına gelecek zam miktarının da kesinleşmesi bekleniyor.

65 YAŞ AYLIĞI VE ENGELLİ MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda engelli ve yaşlılık aylığı ne kadar olur, yüzde kaç zamlanacak?

YAŞLILIK VE ENGELLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Ocak ayında yapılacak artışla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına toplamda %11,25 oranında bir zam yapılacak. Refah payı veya eşitleme düzenlemeleri dikkate alınmadan yapılan hesaplamaya göre, bu artış oranı memurlar için %11,25 seviyesinde olacak. Bu oran, sosyal destekler dahil olmak üzere diğer ilgili ödemelere de uygulanacak şekilde hesaplanacak.

Bu hesaplamalara göre muhtemel zam senaryoları şu şekilde;

65 YAŞ AYLIĞI VE ENGELLİ MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda engelli ve yaşlılık aylığı ne kadar olur, yüzde kaç zamlanacak?

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Hasta ya da engelli yakınına bakanlara ödenen 9.077 lira aylık ödeme de bu oran ile 10.100 liraya yükselecek. Yüzde 40-69 engeli olanlara ve engelli yakınlarına ödenen aylık 3.338 liradan 3.713 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5.007 liradan 5. 570 liraya yükselecek.

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