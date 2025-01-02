65 YAŞ AYLIĞI VE ENGELLİ MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda engelli ve yaşlılık aylığı ne kadar olur, yüzde kaç zamlanacak?

YAŞLILIK VE ENGELLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Ocak ayında yapılacak artışla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına toplamda %11,25 oranında bir zam yapılacak. Refah payı veya eşitleme düzenlemeleri dikkate alınmadan yapılan hesaplamaya göre, bu artış oranı memurlar için %11,25 seviyesinde olacak. Bu oran, sosyal destekler dahil olmak üzere diğer ilgili ödemelere de uygulanacak şekilde hesaplanacak.

Bu hesaplamalara göre muhtemel zam senaryoları şu şekilde;