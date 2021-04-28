65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? E devlet ile 65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağı devam ederken 65 yaş üstü seyahat izni ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs saat 05.00'e kadar tam kapanma gerçekleştirileceği duyurulunca 65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri genelgesine göre sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşların ise muafiyetlerini gösteren bir belgeyi ibraz etmeleri yeterli olacak. İl dışına seyahat planları olan risk grubundaki vatandaşlar 65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır, sokağa çıkabilir mi gibi sorulara yanıt ararken tüm detaylar genelgede yer aldı.