Ramazan 7. gün iftar menüsü | Bugün ne pişirsem? İşte nefis iftar tarifleri önerileri!

SAFRANLI PİLAV

Malzemeler

2 su bardağı pirinç

100 gram margarin

1 çay kaşığı kadar safran

3 su bardağı su

Tuz

YAPILIŞI

Öncelikle pirincimizi tuzlu sıcak suda 20 dakika kadar bekletiyoruz.

Pirincimiz beklerken biz de 3 bardak suyumuzu tencereye alıp, safranı ekliyoruz ve suyu kaynatıyoruz. Zaten safranı suya atar atmaz rengini vermeye başlıyor ama kaynadıkça tüm faydaları da suya geçmiş olacağından sıcak suda bekletmek yerine, güzelce kaynatıyoruz.

Su kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kadar daha tutup sonra ocaktan alıyoruz.

Safranlı suyumuz kenarda beklerken pirincimizi güzelce bol suyla yıkayıp nişastasından arındırıyoruz ve süzülmesi için onu da bir kenara alıyoruz.

Yağımızı pilav tenceremize alıp kızdırıyoruz ve süzülmüş pirinçlerimizi ekleyip, güzelce kavuruyoruz.

Safranlı suyumuz kaynarken biraz su kaybettiği için pilavımıza suyumuzu yine aynı bardakla ölçerek ekleyeceğiz.

Çok ince bir süzgeç yardımıyla safranlarımızın liflerini süzerek safranlı suyumuzu 3 bardak olarak ölçüp pilavımıza ekliyoruz. (Eksik kalan kısmı su takviyesi yaparak tamamlıyoruz)

Pilavımızın tuzunu ayarlıyoruz ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz.

Suyunu çekmesine ramak kala pilavımızı hafifçe alt üst edersek çok daha lezzetli olacaktır.

İşte bol şifalı, altın sarısı rengiyle göze hitap eden, sıra dışı aromasıyla merak uyandıran Safranlı Pilavımız servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun!