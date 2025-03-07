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Haberler Yaşam Ramazan 7. gün iftar menüsü | Bugün ne pişirsem? İşte nefis iftar tarifleri önerileri!
Giriş Tarihi: 07.03.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 10:16

Ramazan 7. gün iftar menüsü | Bugün ne pişirsem? İşte nefis iftar tarifleri önerileri!

Ramazan'ın 7. gününde, sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir iftar sofrası kurmak için harika bir fırsat! Hem lezzetli hem de pratik olan bu menü, kısa sürede hazırlanarak sofranızı şenlendirecek. Birbirinden nefis iftar tarifleriyle zenginleştirilen bu özel menü, her damak zevkine hitap edecek alternatifler sunuyor. Zamanın kıymetini bilenler için ideal bir seçenek olan bu iftar menüsü, hem sağlıklı hem de doyurucu yemeklerle dolu. Sevdiklerinizle birlikte keyifli bir iftar vakti geçirmek için tüm malzemeler kolayca temin edilebilir ve pratik bir şekilde sofraya konulabilir. Yılın bu özel zamanında, sofranızı bereketli ve lezzetli bir şekilde donatmaya ne dersiniz?

Ramazan 7. gün iftar menüsü | Bugün ne pişirsem? İşte nefis iftar tarifleri önerileri!

İftarda sevdiklerinizle keyifli bir sofra kurmanın tam zamanı! Uzun bir günün ardından, hem lezzetli hem de pratik bir menü ile sofranızı şenlendirmek, iftarın tadını doyasıya çıkarmak mümkün. Çorbadan tatlıya kadar zengin ve enfes bir menüyle, hem göze hem damaklara hitap eden bir iftar hazırlayabilirsiniz. İşte, bu menüyle sevdiklerinizle birlikte iftarın keyfini çıkarırken, hazırlık süresini kısaltıp, sofranızı şenlendirecek tariflerle mutfağınızda harikalar yaratabilirsiniz...

Ramazan 7. gün iftar menüsü | Bugün ne pişirsem? İşte nefis iftar tarifleri önerileri!

7. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Çeşm-i Nigar Çorba

Fırında Çanak Köfte

Safranlı Pilav

Acılı Ezme

Yoğurtlu Semizotu Salatası

Dondurmalı İrmik Helvası

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Ramazan 7. gün iftar menüsü | Bugün ne pişirsem? İşte nefis iftar tarifleri önerileri!

ÇEŞM-İ NİGAR ÇORBASI

Malzemeler:
1 bardak kırmızı mercimek
1 adet kuru soğan
1 çorba kaşığı un
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1, 5 litre sıcak su
Tuz (yaklaşık 1 tatlı kaşığı)

Terbiyesi için:
1 yumurta sarısı
Yarım su bardağı süt
1 limon suyu

Sos için:
1 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı Kuru nane
1 çay kaşığı Toz kırmızı biber
1 çay kaşığı Pul biber
Bardak ölçüsü 200 ml


YAPILIŞI

Kuru soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağı ile orta ateşte kavurun.
Soğanlar pembeleşince unu ekleyip karıştırın. Kokusu çıkana kadar kavurun.
Ardından yıkayıp suyunu süzdüğünüz mercimeği ekleyip karıştırın ve suyu ilave edip mercimekler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Bu aşamada önce orta ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirmelisiniz.
Mercimekler piştikten sonra tuzunu ekleyin ve çorbayı pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderden geçirin.
Çorba pişerken sosunu hazırlayın. Bir kasede yumurta sarısı, süt ve limon suyunu karıştırıp çırpın. Eğer limonunuz çok sulu ise yarım limonda kullanabilirsiniz.
Kaynayan çorba tenceresine boşaltın ve tekrar kaynayıncaya kadar sürekli karıştırın.
Kaynayan çorbayı 2-3 dakika daha pişirerek ocaktan alın.
Sosu için tavaya tereyağını, kuru naneyi, toz kırmızı biberi ve pul biberi koyup karıştırın.
Kavrulunca çorba tenceresine boşaltın ve sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.

Ramazan 7. gün iftar menüsü | Bugün ne pişirsem? İşte nefis iftar tarifleri önerileri!

SAFRANLI PİLAV

Malzemeler
2 su bardağı pirinç
100 gram margarin
1 çay kaşığı kadar safran
3 su bardağı su
Tuz

YAPILIŞI

Öncelikle pirincimizi tuzlu sıcak suda 20 dakika kadar bekletiyoruz.
Pirincimiz beklerken biz de 3 bardak suyumuzu tencereye alıp, safranı ekliyoruz ve suyu kaynatıyoruz. Zaten safranı suya atar atmaz rengini vermeye başlıyor ama kaynadıkça tüm faydaları da suya geçmiş olacağından sıcak suda bekletmek yerine, güzelce kaynatıyoruz.
Su kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kadar daha tutup sonra ocaktan alıyoruz.
Safranlı suyumuz kenarda beklerken pirincimizi güzelce bol suyla yıkayıp nişastasından arındırıyoruz ve süzülmesi için onu da bir kenara alıyoruz.
Yağımızı pilav tenceremize alıp kızdırıyoruz ve süzülmüş pirinçlerimizi ekleyip, güzelce kavuruyoruz.
Safranlı suyumuz kaynarken biraz su kaybettiği için pilavımıza suyumuzu yine aynı bardakla ölçerek ekleyeceğiz.
Çok ince bir süzgeç yardımıyla safranlarımızın liflerini süzerek safranlı suyumuzu 3 bardak olarak ölçüp pilavımıza ekliyoruz. (Eksik kalan kısmı su takviyesi yaparak tamamlıyoruz)
Pilavımızın tuzunu ayarlıyoruz ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz.
Suyunu çekmesine ramak kala pilavımızı hafifçe alt üst edersek çok daha lezzetli olacaktır.
İşte bol şifalı, altın sarısı rengiyle göze hitap eden, sıra dışı aromasıyla merak uyandıran Safranlı Pilavımız servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun!

Ramazan 7. gün iftar menüsü | Bugün ne pişirsem? İşte nefis iftar tarifleri önerileri!

FIRINDA ÇANAK KÖFTE

Malzemeler
1 kavanoz konserve garnitür (550 gr)
1 kase kaşar peyniri rendesi

Köftesi için;
500 gr kıyma
1 adet soğan
1 adet yumurta sarısı
2 yemek kaşığı galeta unu
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Yarım çay kaşığı karabiber

Sosu için;
1,5 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber

YAPILIŞI

Derin bir kaseye kıyma, soğan, yumurta sarısı, galeta unu, kırmızı toz biber, kimyon, karabiber ve tuzu ekleyelim.
Bütün malzemeler birbirine karışacak şekilde yoğuralım.
Yoğurduğumuz kıymadan mandalina büyüklüğünde parçalar koparalım, yuvarlayıp düz bir zemine aldıktan sonra parmaklarımızın ucuyla ortasına bastırarak çanak şekli verelim ve bir tepsiye yerleştirelim.
Kıymamız bitene kadar bu işlemi yapmaya devam edelim.
Birbirlerine yapışmaması için tepsiye yerleştirdiğimiz köftelerimizi streç film ile kapatıp buzdolabına kaldıralım.
Köftelerimiz donduktan sonra fermuarlı poşete yerleştirip dilediğimiz kadar muhafaza edebiliriz.
Köftelerimizi pişirmek istediğimizde Fermuarlı poşetten çıkartıp borcam tepsimize tek tek yerleştirelim ve içlerine garnitürümüzü koyalım.
Sosumuz için, 1,5 su bardağı sıcak suyun içine domates salçası, biber salçası, karabiber, kırmızı toz biber ve tuzu ekleyip güzelce karıştıralım.
Köftelerin de üzerine gezdirerek sosumuzu tepsiye dökelim.
Köftelerimizi fırına vermeden önce üzerlerine rendelenmiş kaşar ilave edelim ve önceden ısıttığımız 180 derece fırında 60 dakika pişirelim. Benim kullandığım köfteler donmuş olduğu için pişirme süresi normalden daha uzun oldu, dondurulmadan pişirildiği takdirde daha kısa sürede pişecektir.