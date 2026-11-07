7 Kasım Çılgın Sayısal Loto Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI VE OYUN DETAYLARI

Çılgın Sayısal Loto oyununda 1 ile 90 arasındaki sayılar arasından 6 adet rakam seçilerek kolon oluşturulur. Çekilen 6 ana numaranın dışında, çekilişte 1 adet Joker numara ve 1 adet de SüperStar numarası belirlenir.

Oyuncular seçtikleri kolonlarda;

6 bilerek dev ikramiyeyi kazanmayı,

5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 bilerek ikramiye kategorilerine girmeyi hedeflemektedir.

SüperStar seçeneği ise oynanan kolonlarda ek ikramiye kazanma şansı ve var olan ikramiye katlama olanakları sunar.