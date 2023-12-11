7 kişilik ölüm listesi! Cumhuriyet savcısına suikast için tetikçi tuttular!

JANDARMAYA YAPILAN İHBAR SUİKASTI ENGELLEDİ



Şüpheliler Gökçeada ilçesinde yaptıkları keşif sırasında olaydan haberdar olan Yalçın A. jandarmayı arayarak kendisiyle birlikte aralarında cumhuriyet savcısının da bulunduğu 7 kişinin öldürülmesi için Enver Ç. ve Kenan Ç. tarafından tetikçi tutulduğunu dışarıda bulunan Coşkun T'nin infazları gerçekleştirmesi için keşif yaptığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili operasyon başlattı.