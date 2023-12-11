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Haberler Yaşam 7 kişilik ölüm listesi! Cumhuriyet savcısına suikast için tetikçi tuttular!
Giriş Tarihi: 11.12.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 07:37

7 kişilik ölüm listesi! Cumhuriyet savcısına suikast için tetikçi tuttular!

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde görev yapan bir cumhuriyet savcısı, iki kardeş hakkında hırsızlık suçundan dava açtı. Tutuklu kardeşler cezaevinde tanıştığı bir tetikçi ile anlaşarak savcı ve düşmanlık yaptığı 7 kişinin öldürülmesi için anlaşma yaptı. Tetikçi keşif yaparken, öldüreceklerini anlayan 2 kişi jandarmaya ihbarda bulundu, soruşturma başladı. Tetikçnin itirafı üzerine savcıya yapılacak suikastın önüne geçildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

ATAKAN IRMAK
7 kişilik ölüm listesi! Cumhuriyet savcısına suikast için tetikçi tuttular!

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde görev yapan bir cumhuriyet savcısı iki kardeş hakkında hırsızlık suçundan dava açtı. Tutuklu kardeşler cezaevinde tanıştığı bir tetikçi ile anlaşarak savcı ve düşmanlık yaptığı 7 kişinin öldürülmesi için anlaşma yaptı.

7 kişilik ölüm listesi! Cumhuriyet savcısına suikast için tetikçi tuttular!

Olay 25 Ekim tarihinde meydana geldi. Gökçeada ilçesinde hayvan hırsızlığı suçundan tutuklanan Enver Ç. ve Kenan Ç. kendilerine dava açan cumhuriyet savcısı Ali K'ye karşı kin gütmeye başladı.

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7 kişilik ölüm listesi! Cumhuriyet savcısına suikast için tetikçi tuttular!

SAVCIYI ÖLDÜRTMEK İÇİN TETİKÇİ TUTTULAR

Cezaevinde Coşkun T. isimli kişi ile tanışan iki kardeş, şahsa bir süre sonra dışarıda hasımlık beslediği kişileri anlatmaya başladı. Coşkun T'ye maddi yardımda da bulunan kardeşler iddiaya göre haklarında dava açan cumhuriyet savcısının öldürülmesi için teklifte bulundu.

7 kişilik ölüm listesi! Cumhuriyet savcısına suikast için tetikçi tuttular!

Teklifi değerlendiren Coşkun T. tahliyesine kısa bir zaman kala 130 bin lira karşılığında savcıyı öldürmeyi kabul etti. Cezaevinden çıkan Coşkun T, Enver Ç. ve Kenan Ç'nin kardeşi Murat Ç. tarafından karşılandı.

7 kişilik ölüm listesi! Cumhuriyet savcısına suikast için tetikçi tuttular!

JANDARMAYA YAPILAN İHBAR SUİKASTI ENGELLEDİ

Şüpheliler Gökçeada ilçesinde yaptıkları keşif sırasında olaydan haberdar olan Yalçın A. jandarmayı arayarak kendisiyle birlikte aralarında cumhuriyet savcısının da bulunduğu 7 kişinin öldürülmesi için Enver Ç. ve Kenan Ç. tarafından tetikçi tutulduğunu dışarıda bulunan Coşkun T'nin infazları gerçekleştirmesi için keşif yaptığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili operasyon başlattı.

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