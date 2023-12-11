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7 kişilik ölüm listesi! Cumhuriyet savcısına suikast için tetikçi tuttular!
Giriş Tarihi: 11.12.2023 07:36
Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
07:37
7 kişilik ölüm listesi! Cumhuriyet savcısına suikast için tetikçi tuttular!
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde görev yapan bir cumhuriyet savcısı, iki kardeş hakkında hırsızlık suçundan dava açtı. Tutuklu kardeşler cezaevinde tanıştığı bir tetikçi ile anlaşarak savcı ve düşmanlık yaptığı 7 kişinin öldürülmesi için anlaşma yaptı. Tetikçi keşif yaparken, öldüreceklerini anlayan 2 kişi jandarmaya ihbarda bulundu, soruşturma başladı. Tetikçnin itirafı üzerine savcıya yapılacak suikastın önüne geçildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.