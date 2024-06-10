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Haberler Yaşam 7. sınıf öğrencisi kız sınıf arkadaşını bıçakladı! Dehşetin arkasında ‘Yandere Simulatör’ şüphesi
Giriş Tarihi: 10.06.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 07:09

7. sınıf öğrencisi kız sınıf arkadaşını bıçakladı! Dehşetin arkasında ‘Yandere Simulatör’ şüphesi

İstanbul Beşiktaş'daki bir ortaokulda geçtiğimiz gün 7. Sınıf öğrencisi G.N.Ç. okul arkadaşı C.K'nın saldırısına uğradı. İkili arasında belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada genç kız arkadaşının yüzüne önce biber gazı sıktı ardından da bıçaklandı.

Yunus Emre KAVAK
7. sınıf öğrencisi kız sınıf arkadaşını bıçakladı! Dehşetin arkasında ‘Yandere Simulatör’ şüphesi

Beşiktaş'ta bir ortaokulda okuyan 7. Sınıf öğrencisi iki arkadaş arasında tartışma yaşandı ve G.N.Ç. okul arkadaşı C.K'nın saldırısına uğradı. İddiaya göre olaydan, bir gün önce C.K, G.N.Ç'nin evine gidip onu parka çağırarak "Seninle yarın okulda görüşeceğiz" dedi.

7. sınıf öğrencisi kız sınıf arkadaşını bıçakladı! Dehşetin arkasında ‘Yandere Simulatör’ şüphesi

Ertesi gün ilk ders saatinde C.K, önce arkadaşının yüzüne biber gazı sıktı ardından da ağabeyinin bıçak koleksiyonundan gizlice aldığı bıçakla G.N.Ç'yi yaraladı.

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7. sınıf öğrencisi kız sınıf arkadaşını bıçakladı! Dehşetin arkasında ‘Yandere Simulatör’ şüphesi

Hastaneye kaldırılan G.N.Ç'nin akciğer zarında yırtık tespit edildi ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Okul yönetimi ve emniyet konuyla ilgili soruşturma başlattı.

7. sınıf öğrencisi kız sınıf arkadaşını bıçakladı! Dehşetin arkasında ‘Yandere Simulatör’ şüphesi

DEHŞETTE OYUN ŞÜPHESİ

Yapılan incelemelerde şüpheli C.K'nın şiddet içerikli oyun olarak bilinen 'Yandere Simulatör' oyunu oynadığı öne sürüldü. İçeriği son derece kötü olan oyunda amaç; okulda sevmediğin arkadaşlarını tuzağa düşürüp bir şekilde ortadan kaldırmak ve öldürmek. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

7. sınıf öğrencisi kız sınıf arkadaşını bıçakladı! Dehşetin arkasında ‘Yandere Simulatör’ şüphesi

YANDERE SİMULATÖR

Birkaç yıl önce tüm dünyada çocukların ölümüne sebep olan bilgisayar oyunu 'Mavi Balina' benzeri bir oyun olan Yandere Simulatör, bir anime karakterin, hastalıklı duygularla sevdiği erkeğe yaklaşan diğer kızları öldürmesi ve cinayete ait tüm delilleri yok etmesi konu ediliyor.

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