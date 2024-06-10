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7. sınıf öğrencisi kız sınıf arkadaşını bıçakladı! Dehşetin arkasında ‘Yandere Simulatör’ şüphesi
Giriş Tarihi: 10.06.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
07:09
7. sınıf öğrencisi kız sınıf arkadaşını bıçakladı! Dehşetin arkasında ‘Yandere Simulatör’ şüphesi
İstanbul Beşiktaş'daki bir ortaokulda geçtiğimiz gün 7. Sınıf öğrencisi G.N.Ç. okul arkadaşı C.K'nın saldırısına uğradı. İkili arasında belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada genç kız arkadaşının yüzüne önce biber gazı sıktı ardından da bıçaklandı.