7. sınıf öğrencisi kız sınıf arkadaşını bıçakladı! Dehşetin arkasında ‘Yandere Simulatör’ şüphesi

YANDERE SİMULATÖR



Birkaç yıl önce tüm dünyada çocukların ölümüne sebep olan bilgisayar oyunu 'Mavi Balina' benzeri bir oyun olan Yandere Simulatör, bir anime karakterin, hastalıklı duygularla sevdiği erkeğe yaklaşan diğer kızları öldürmesi ve cinayete ait tüm delilleri yok etmesi konu ediliyor.



