HaberlerYaşam70 yaşında ilk kez anne oldu! Doktorlar 'Mümkün değil' dedi ama vazgeçmedi
Giriş Tarihi: 20.10.2021 16:58Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 17:04
70 yaşında ilk kez anne oldu! Doktorlar 'Mümkün değil' dedi ama vazgeçmedi
Hindistan'da adeta bir mucize gerçekleşti.70 yaşındaki kadın yıllar boyunca özlemle beklediği bebeğine 70 yaşında kavuştu. Hindistan'da 70 yaşındaki kadın, tüp bebek tedavisinin olumlu sonuçlanması ile ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Jivunben Rabari'nin doktoru Naresh Bhanushali, yaşlı çiftin bebek sahibi olmak için hastaneye geldiklerinde bunun mümkün olmadığını söylemelerine rağmen vazgeçmediklerini belirtti. Yaşlı çiftin fotoğrafları ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.