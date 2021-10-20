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Haberler Yaşam 70 yaşında ilk kez anne oldu! Doktorlar 'Mümkün değil' dedi ama vazgeçmedi
Giriş Tarihi: 20.10.2021 16:58 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 17:04

70 yaşında ilk kez anne oldu! Doktorlar 'Mümkün değil' dedi ama vazgeçmedi

Hindistan'da adeta bir mucize gerçekleşti.70 yaşındaki kadın yıllar boyunca özlemle beklediği bebeğine 70 yaşında kavuştu. Hindistan'da 70 yaşındaki kadın, tüp bebek tedavisinin olumlu sonuçlanması ile ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Jivunben Rabari'nin doktoru Naresh Bhanushali, yaşlı çiftin bebek sahibi olmak için hastaneye geldiklerinde bunun mümkün olmadığını söylemelerine rağmen vazgeçmediklerini belirtti. Yaşlı çiftin fotoğrafları ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

70 yaşında ilk kez anne oldu! Doktorlar ’Mümkün değil’ dedi ama vazgeçmedi

Hindistan'da 70 yaşındaki kadın, tüp bebek tedavisinin olumlu sonuçlanması ile ilk çocuğunu dünyaya getirdi.

70 yaşında ilk kez anne oldu! Doktorlar ’Mümkün değil’ dedi ama vazgeçmedi

Hindistan'ın Gujurat eyaletinin Kemora köyünde yaşayan ve 45 yıldır evli olan 70 yaşındaki Jivunben Rabari ve eşi 75 yaşındaki Maldhari, uzun yıllar doğal yollarla bebek sahibi olmaya çalıştı.

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70 yaşında ilk kez anne oldu! Doktorlar ’Mümkün değil’ dedi ama vazgeçmedi

Çabaları sonuç vermeyince, profesyonel bir destek almak isteyen yaşlı çift, hastaneye gitmeye karar verdi.

70 yaşında ilk kez anne oldu! Doktorlar ’Mümkün değil’ dedi ama vazgeçmedi

Doktorlardan aldıkları olumsuz yorumlar sonrasında bebek hayallerinden vazgeçmeyen çift, gördükleri tüp bebek tedavisinden olumlu sonuç aldı.

70 yaşında ilk kez anne oldu! Doktorlar ’Mümkün değil’ dedi ama vazgeçmedi

70 yaşında hamile kalan ve ilk bebeğini kucağına alan Jivunben, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimliğinin olmadığını fakat 70 yaşında olduğunu söyledi.

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