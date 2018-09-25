71 yaşındaki adamın aşk mektupları

"SENİ ÜZMEMEK İÇİN SIRTIMA VURUP GÖTÜRMEDİM"
Şüphelinin bıraktığı mektupta, "Seni seviyorum, seni üzen, kıran suçlarımı bilmiyorum güzelim. Lütfen beni ara, insanlar konuşa konuşa demişler, inan bana seni üzmemek için sırtıma vurup götürmedim, sebebi seni çok seviyordum, hala da çok seviyorum. Kendimi öldürürüm sana iğne ucu kadar bir kötülük yapamam, kucak dolusu sevgiler.." şeklinde ifadeler kullandığı kaydedilen iddianamede, Alsan'ın alınan ifadesinde, atılı suçlamaya ilişkin ikrarda bulunduğu da kaydediliyor.