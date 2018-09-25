Türkiye'nin en iyi haber sitesi

71 yaşındaki adamın aşk mektupları

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 25.09.2018 16:54 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 17:20
  • 1
  • 19
71 yaşındaki adamın aşk mektupları
71 yaşındaki adamın aşk mektupları

AŞK MEKTUBUNA "CİNSEL TACİZ" SUÇLAMASI

Sanatçı 'e 1963 yılında beri takıntısı olduğu belirtilen ve Girik'in yakınlarının bulunduğu bir eve aşk mektubu bırakan 71 yaşındaki 'ın, "iletişim araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle " suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

  • 2
  • 19
71 yaşındaki adamın aşk mektupları
71 yaşındaki adamın aşk mektupları

"YATTIĞI HASTANEYE 'GEÇMİŞ OLSUN'A GİTTİM"

14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanık katıldı. Müşteki 'i ise avukatı Zeynel Öztürk temsil etti. Savunması sorulan sanık Alsan, "geçmiş olsun" demek amacıyla Girik'in tedavi olduğu hastaneye gittiğini ve hastanede "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini belirterek, "Kendisine evlenme teklif ettim ve kabul etti. 'Seni seviyorum' ile başlayan mektubu Fatma Girik'e hitaben ben yazdım. Evine gittim ve kapıya çıkan şahıslara verdim. Suç işleme kastım yoktu, sadece duygularımı ifade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca kendisinden özür diliyorum, pişmanım." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 19
71 yaşındaki adamın aşk mektupları
71 yaşındaki adamın aşk mektupları

"1963'TEN BERİ TAKINTISI VARDI"

Müşteki Girik'in avukatı Zeynel Öztürk ise, müdahillik talebinde bulunduklarını belirterek, "Müvekkilim sanığı tanımamaktadır. Sanık 1963'ten beri müvekkilime bir takıntısı vardı. Ara ara bunu göstermiştir. Tanık ve delillerimizi sunmak için süre istiyoruz." diye konuştu.

  • 4
  • 19
71 yaşındaki adamın aşk mektupları
71 yaşındaki adamın aşk mektupları

MAHKEME ARA KARARI AÇIKLADI

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, suçtan zarar görme ihtimaline binaen 'in müdahilliğine, delillerin sunulması ve tanıkların hazır edilmesi için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

  • 5
  • 19
71 yaşındaki adamın aşk mektupları
71 yaşındaki adamın aşk mektupları

ANNESİNİN EVİNE GİDİP MEKTUP BIRAKTI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'da oturan 71 yaşındaki şüpheli 'ın, müşteki 'e taciz boyutuna varan hayranlığının bulunduğu belirtilerek, şüphelinin 9 Kasım 2017'de Girik'in annesinin Beşiktaş'ta bulunan evine, Girik'i görme amacıyla gittiği, apartmana girdiği, sanatçının olmaması sebebiyle mektubunu yakınlarına bıraktığı ve apartmandan ayrıldığı ifade ediliyor.

  • 6
  • 19
71 yaşındaki adamın aşk mektupları
71 yaşındaki adamın aşk mektupları

"SENİ ÜZMEMEK İÇİN SIRTIMA VURUP GÖTÜRMEDİM"

Şüphelinin bıraktığı mektupta, "Seni seviyorum, seni üzen, kıran suçlarımı bilmiyorum güzelim. Lütfen beni ara, insanlar konuşa konuşa demişler, inan bana seni üzmemek için sırtıma vurup götürmedim, sebebi seni çok seviyordum, hala da çok seviyorum. Kendimi öldürürüm sana iğne ucu kadar bir kötülük yapamam, kucak dolusu sevgiler.." şeklinde ifadeler kullandığı kaydedilen iddianamede, Alsan'ın alınan ifadesinde, atılı suçlamaya ilişkin ikrarda bulunduğu da kaydediliyor.

  • 7
  • 19
71 yaşındaki adamın aşk mektupları
71 yaşındaki adamın aşk mektupları

"İLETİŞİM ARAÇLARININ SAĞLADIĞI KOLAYLIKTAN FAYDALANARAK..."

Dosya kapsamına göre şüphelinin müşteki Girik'in evine gidip mektup bıraktığı için, "iletişim araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle " suçunu işlediği belirtilen iddianamede, 'ın bu suçtan 4.5 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

BİZE ULAŞIN