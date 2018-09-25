71 yaşındaki adamın aşk mektupları

"YATTIĞI HASTANEYE 'GEÇMİŞ OLSUN'A GİTTİM"

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanık Mehmet Alsan katıldı. Müşteki Fatma Girik'i ise avukatı Zeynel Öztürk temsil etti. Savunması sorulan sanık Alsan, "geçmiş olsun" demek amacıyla Girik'in tedavi olduğu hastaneye gittiğini ve hastanede "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini belirterek, "Kendisine evlenme teklif ettim ve kabul etti. 'Seni seviyorum' ile başlayan mektubu Fatma Girik'e hitaben ben yazdım. Evine gittim ve kapıya çıkan şahıslara verdim. Suç işleme kastım yoktu, sadece duygularımı ifade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca kendisinden özür diliyorum, pişmanım." dedi.