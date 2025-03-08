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Haberler Yaşam 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2025: En güzel, özel, resimli eşe, sevgiliye, anneye Kadınlar Günü mesajları
Giriş Tarihi: 08.03.2025 01:14 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 01:14

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2025: En güzel, özel, resimli eşe, sevgiliye, anneye Kadınlar Günü mesajları

Her yıl 8 Mart tarihinde kutlanan Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri araştırmaları hız kazandı. Bu özel gün, kadınların toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanlarda elde ettikleri başarıları kutlamak ve kadın haklarına dikkat çekmek için önemli bir fırsat sunar. Kadınların hayatımızdaki eşsiz yerini vurgulayan anlamlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları, resimli ve yazılı seçeneklerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte, anneye, eşe, sevgiliye, arkadaşa gönderilebilecek en güzel, anlamlı, resimli Kadınlar Günü mesajları, sözleri ve kutlama görselleri 2025…

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2025: En güzel, özel, resimli eşe, sevgiliye, anneye Kadınlar Günü mesajları

Her sene 8 Mart'ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri araştırılmaya başlandı. Bu özel gün tüm dünyada kadınların hakları için farkındalık yaratmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli adımlar atılmasına katkı sağlamak amacıyla kutlanır. Kadınların tarihsel olarak karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek ve kadınların gücünü kutlamak isteyenler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı paylaşımları yapıyor. Bu özel günde sizd sevdiklerine iyi dileklerini iletmek istiyorsanız sevgiliye, eşe, anneye, ablaya, arkadaşa 8 Mart Kadınlar Günü kutlama mesajları bu haberde bir araya getirildi. İşte, Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri 2025!

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2025: En güzel, özel, resimli eşe, sevgiliye, anneye Kadınlar Günü mesajları

ATATÜRK'ÜN KADINLAR İLE İLGİLİ SÖZLERİ

"Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar."

" Kadınlar içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır."

"Dünyada her şey kadının eseridir."

"Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok; ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır."

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8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2025: En güzel, özel, resimli eşe, sevgiliye, anneye Kadınlar Günü mesajları

"Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır."

"Ben, saygıdeğer hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, tersine pek çok yönlerde onların üstüne çıkacak bilgi ve kültürle donanacaklarına asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle inananlardanım."

"Kadınlarını okutmayan milletler yıkılmaya mahkumdur. "

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2025: En güzel, özel, resimli eşe, sevgiliye, anneye Kadınlar Günü mesajları

Bugün bizi biz eden ailelerimizin temeli sayılan kadınlarımızın günüdür. Erzurumlu Kara Fatmaların, Nene Hatunların günüdür. Kurtuluşu omuzlayan cenneti ayakları altında taşıyan kadınlarımızın günüdür. Kadınlar Günü kutlu olsun.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, başımızın onlar sayesinde dik, gurumuzun onlar sayesinde dirençli olduğunu keyf ve mutluluk içinde belirtiyor, ayırt etmeksizin asil ruhlu kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyoruz. Kadınlar Günü kutlu olsun.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2025: En güzel, özel, resimli eşe, sevgiliye, anneye Kadınlar Günü mesajları

Kimi zaman anamız, bacımız, kızımız, kimi zaman can yoldaşımız, hayat arkadaşımız, kimi zaman da eğitimcimiz ve yol göstericimiz olan ve bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati her zaman karşılıksız verebilen tüm fedakar kadınlarımızın 'Dünya Kadınlar Günü' kutlu olsun.