8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2025: En güzel, özel, resimli eşe, sevgiliye, anneye Kadınlar Günü mesajları

ATATÜRK'ÜN KADINLAR İLE İLGİLİ SÖZLERİ

"Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar."

" Kadınlar içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır."

"Dünyada her şey kadının eseridir."

"Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok; ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır."