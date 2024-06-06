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8 milyon Euro çalıp Türkiye'ye kaçmıştı! "Vurguncu" Yasemin Gündoğan Almanya'da serbest bırakıldı
Giriş Tarihi: 06.06.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
19:42
8 milyon Euro çalıp Türkiye'ye kaçmıştı! "Vurguncu" Yasemin Gündoğan Almanya'da serbest bırakıldı
Almanya'nın Bremen şehrinde çalıştığı şirketten 8 milyon Euro çaldıktan sonra Türkiye'ye kaçan ve daha sonra 1033 gün sonra Bremen Havalimanı'nda avukatı eşliğinde polise teslim olan Yasemin Gündoğan, serbest bırakıldı. "Vurguncu" Yasemin Gündoğan'ın haftada iki kez evine en yakın polis karakoluna giderek imza verdiği yargılanmasına ise henüz başlanmadığı belirtildi.