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Haberler Yaşam 8 milyon Euro çalıp Türkiye'ye kaçmıştı! "Vurguncu" Yasemin Gündoğan Almanya'da serbest bırakıldı
Giriş Tarihi: 06.06.2024 19:42 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 19:42

8 milyon Euro çalıp Türkiye'ye kaçmıştı! "Vurguncu" Yasemin Gündoğan Almanya'da serbest bırakıldı

Almanya'nın Bremen şehrinde çalıştığı şirketten 8 milyon Euro çaldıktan sonra Türkiye'ye kaçan ve daha sonra 1033 gün sonra Bremen Havalimanı'nda avukatı eşliğinde polise teslim olan Yasemin Gündoğan, serbest bırakıldı. "Vurguncu" Yasemin Gündoğan'ın haftada iki kez evine en yakın polis karakoluna giderek imza verdiği yargılanmasına ise henüz başlanmadığı belirtildi.

Ümit Erkan DEMİRCAN
8 milyon Euro çalıp Türkiye’ye kaçmıştı! Vurguncu Yasemin Gündoğan Almanya’da serbest bırakıldı

İnterpol tarafından dünyanın her yerinde arandığı sırada; Sabah'ın en son Marmaris'te izine rastladığı Yasemin Gündoğan 1033 gün süren saklambacına son vermişti. Genç kadın 21 Mart tarihinde İstanbul uçağına binerek Bremen Havalimanı'nda avukatı eşliğinde polise teslim olmuştu.

2 HAFTA SONRA SERBEST BIRAKILMIŞ

Gündoğan'ın uzun süredir saklandığı yerden çıkarak Alman polisine teslim olması akıllar birçok soruyu getirirken, genç kadının Yasemin polise teslim olduktan iki hafta sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

8 milyon Euro çalıp Türkiye’ye kaçmıştı! Vurguncu Yasemin Gündoğan Almanya’da serbest bırakıldı

İMZA ATIYOR

Bremenli milyon dolarlık hırsız Yasemin Gündoğan'ın serbest bırakıldığını doğrulayan avukatı, Carsten Scheuchzer, "Müvekkilim iki hafta gözaltında kaldı ve o tarihten bu yana şartlı olarak serbest bırakıldı. Haftada iki kez polise rapor vermesi gerekiyor." Dedi.

YARGILANMA BAŞLAMADI

Yasemin Gündoğan'ın suçunu itiraf etmesine rağmen serbest kalması Alman medyasında bile şaşkınlık yaratırken, yargılanmanın henüz başlamadığı belirtildi. Bremen Savcılığı olayla ilgili açıklama yapmadı.

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8 milyon Euro çalıp Türkiye’ye kaçmıştı! Vurguncu Yasemin Gündoğan Almanya’da serbest bırakıldı

Almanya'da lisede aşçılık ve dondurmacılık eğitimi alan Türk kızı Yasemin Gündoğan, bir süre kafelerde dondurmacı olarak çalıştı. 2019 yılında para taşıma şirketi olan Loomis Deutschland'da işe başladı ve soygun için düğmeye bastı.

Merkez Bankası'ndan transfer edilen paraları bankalar için paketlemek ve ATM için para kasetlerini doldurmakla görevli Gündoğan, aynı vardiyada görev yapan güvenlik personeli Henning Behrens ile yakınlaştı. Tanınmamak için sosyal medya hesaplarından tüm fotoğraflarını kaldıran Gündoğan, 5 yıl önce çektirdiği birkaç fotoğrafı bilinçli olarak silmedi.

8 milyon Euro çalıp Türkiye’ye kaçmıştı! Vurguncu Yasemin Gündoğan Almanya’da serbest bırakıldı

21 Mayıs 2021'de milyonluk vurgun için düğmeye bastı. Para aktarım masasına geçen genç kız, diğer günlerden farklı olarak yanına iki konteyner aldı. ATM kasetlerini dolduran, bankalara aktarılacak para torbalarını paketleyen Gündoğan, 20 milyonluk aktarımı gerçekleştirirken bir taraftan da düzenli olarak diğer konteynere para attı.

Diğer taraftan Gündoğan'ın çocukluk arkadaşı Büşra Satılmış, evine 18 kilometre uzaklıktaki Spandau bölgesinde hizmet veren araç kiralama merkezinden siyah bir minibüs kiraladı. Ardından, Bremen'de kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce siyah bir minibüse ait HB-DW 143 nolu plaka çalındı.

8 milyon Euro çalıp Türkiye’ye kaçmıştı! Vurguncu Yasemin Gündoğan Almanya’da serbest bırakıldı

Çalınan plaka N-6 otoyolunda bir depoda, kiralanan aracın plakasıyla değiştirildi. Tarihler 21 Mayıs'ı gösterdiğinde ise çalıntı minibüsle Loomis şirketine giriş yapan Büşra Satılmış, 21:15 sıralarında Yasemin Gündoğan ve 8 milyon euroyu alarak bölgeden uzaklaştı.

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