8 milyon euroluk vurgun yapmıştı! Yasemin Gündoğan neden teslim oldu? 3 ihtimal var...

"PARA DA BİTMİŞ OLABİLİR"

Gündoğan'ın teslim olması için birçok nedeni olmalı diyen Petermann, "Böyle bir suçtan sonra birinin teslim olmasının elbette çok sayıda nedeni var. Bunun bir nedeni, paranın tükenmiş olması ve artık geçinecek hiçbir şeyinin kalmamış olması olabilir. Belki başkaları onu saklandığı yerde bulmuştur ve başına bir şey gelmesinden korkmuştur."