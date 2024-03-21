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Haberler Yaşam 8 milyon euroluk vurgun yapmıştı! Yasemin Gündoğan neden teslim oldu? 3 ihtimal var...
Giriş Tarihi: 21.03.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 16:43

8 milyon euroluk vurgun yapmıştı! Yasemin Gündoğan neden teslim oldu? 3 ihtimal var...

Almanya'nın Bremen şehrinde çalıştığı şirketten 8 milyon Euro çalarak Türkiye'ye kaçan Yasemin Gündoğan, yakalandı. Gündoğan'ın 1033 gün sonra Bremen Havalimanı'nda avukatı eşliğinde polise teslim olması "Neden şimdi?" sorusunu akla getirdi. Gündoğan'ın Almanya'da 3 yıl hapis cezasına çarptırılan suç ortağı Büşra Satılmış'ın bildiklerini konuşmaması için teslim olduğu ileri sürülürken, Polis ve suç psikoloğu olan Profesör Adolf Gallwitz (73), teslim olma nedenini "Türkiye'de son dönemde çıkan haberler nedeniyle daha fazla kaçamayacağını anlamış olmalı ya da korktuğu bir şeyler olmalı" diye yorumladı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
8 milyon euroluk vurgun yapmıştı! Yasemin Gündoğan neden teslim oldu? 3 ihtimal var...

İnterpol tarafından dünyanın her yerinde arandığı sırada; Sabah'ın en son Marmaris'te izine rastladığı Yasemin Gündoğan, 1033 gün süren saklambacına son verdi. Genç kadın Salı günü, İstanbul uçağına binerek Breman Havalimanı'nda avukatı eşliğinde polise teslim oldu.

8 milyon euroluk vurgun yapmıştı! Yasemin Gündoğan neden teslim oldu? 3 ihtimal var...

BÜŞRA KONUŞMASIN DİYE Mİ?

Gündoğan'ın uzun süredir saklandığı yerden çıkarak Alman polisine teslim olması akıllar birçok soruyu getirdi. Gündoğan'ın suç ortağı Büşra Satılmış'ın konuşmaması için teslim olmuş olabileceği ortaya atıldı. Gündoğan'a araç temin eden ve şoförlük yapan Satılmış, mahkeme de hiç bir şey konuşmamış ve 3 yıl hapse mahkûm edilmişti.

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8 milyon euroluk vurgun yapmıştı! Yasemin Gündoğan neden teslim oldu? 3 ihtimal var...

"TÜRKİYE'DE GÜVENDE OLMADIĞINI HİSSETTİ"

Gündoğan'ın teslim olması Alman polisini bile şaşırttı. Villingen-Schwenningen polis okulunda Kriminal ve profil uzmanı olarak görev yapan Axel Petermann (71), milyon dolarlık hırsızın birdenbire teslim olmasının olası nedenlerinden bir tanesinin son dönemde Türkiye'de Yasemin Gündoğan hakkında çıkan ısrarlı yayınlar olduğunu vurguladı.

8 milyon euroluk vurgun yapmıştı! Yasemin Gündoğan neden teslim oldu? 3 ihtimal var...

Kriminal ve profil uzmanı Axel Petermann, " "Bu kadar büyük miktarda para, çok sayıda suçlunun ilgisini çekiyor. Üçüncü veya dördüncü sınıf suçlular bile onların izini sürebilir. Dünyanın her yerinde. Kendisine şantaja maruz kalınabilir ve kaçırılabilir. Ama en önemli etken sürekli kendisiyle ilgili çıkan haberler. Bu onun Türkiye'de birilerinin ensesinde olduğunu hissettirmiş olmalı" dedi.

8 milyon euroluk vurgun yapmıştı! Yasemin Gündoğan neden teslim oldu? 3 ihtimal var...

"PARA DA BİTMİŞ OLABİLİR"

Gündoğan'ın teslim olması için birçok nedeni olmalı diyen Petermann, "Böyle bir suçtan sonra birinin teslim olmasının elbette çok sayıda nedeni var. Bunun bir nedeni, paranın tükenmiş olması ve artık geçinecek hiçbir şeyinin kalmamış olması olabilir. Belki başkaları onu saklandığı yerde bulmuştur ve başına bir şey gelmesinden korkmuştur."

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