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8 milyon euroluk vurgun yapmıştı! Yasemin Gündoğan neden teslim oldu? 3 ihtimal var...
Giriş Tarihi: 21.03.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
16:43
8 milyon euroluk vurgun yapmıştı! Yasemin Gündoğan neden teslim oldu? 3 ihtimal var...
Almanya'nın Bremen şehrinde çalıştığı şirketten 8 milyon Euro çalarak Türkiye'ye kaçan Yasemin Gündoğan, yakalandı. Gündoğan'ın 1033 gün sonra Bremen Havalimanı'nda avukatı eşliğinde polise teslim olması "Neden şimdi?" sorusunu akla getirdi. Gündoğan'ın Almanya'da 3 yıl hapis cezasına çarptırılan suç ortağı Büşra Satılmış'ın bildiklerini konuşmaması için teslim olduğu ileri sürülürken, Polis ve suç psikoloğu olan Profesör Adolf Gallwitz (73), teslim olma nedenini "Türkiye'de son dönemde çıkan haberler nedeniyle daha fazla kaçamayacağını anlamış olmalı ya da korktuğu bir şeyler olmalı" diye yorumladı.