8 yaşındaki Ahmet böcek ilacından öldü! Acı olayda sosyal medya detayı!

SOSYAL MEDYADAN GELEN ÖLÜM

Abdulkerim El Ahmed ifadesinde sosyal medyadan gördüğü birinden aldığını söyledi. El Ahmed, "Sosyal medyada dolaşırken ilaçlama işiyle uğraşan bir kişiyi gördüm. Telefonla aradım ve 29 Ocak günü buluştuk. Evime gelerek keşif yaptı. Odabaşı 200 TL olmak üzere 4 oda için 800 TL'ye anlaştık. Anlaştıktan sonra bu kişi evimi ilaçladı. Evde 3 gün oturmayın sağlığınız için iyi olmaz dedi. İlaçlandıktan sonra ben ve ailem eve hiç girmedik. Eşim ve çocuklarımla birlikte akrabamın evine gittik orada kaldık. Daha sonra Çumra'ya gidip oradaki akrabamızın yanında kaldık. Üst kattakilerin neden zehirlendiklerini ve Ahmet Enes Temel'in neden öldüğünü bilmiyorum. İlacın parasını elden verdim. Herhangi bir fiş veya fatura almadım" dedi.