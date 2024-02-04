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Haberler Yaşam 8 yaşındaki Ahmet böcek ilacından öldü! Acı olayda sosyal medya detayı!
Giriş Tarihi: 04.02.2024 13:14 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 13:26

8 yaşındaki Ahmet böcek ilacından öldü! Acı olayda sosyal medya detayı!

Konya'da oturduğu daireye koyduğu böcek ilacından zehirlenerek 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel'in ölümüne neden olan kiracı Abdulkerim El Ahmed (32) ve ona ilacı sattığı belirlenen Ahmed El Muhammed (32) çıkarıldıkları mahkemece 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı. Abdulkerim El Ahmed, böcek ilacını sosyal medyada gördüğünü, numarayla iletişime geçerek ilacı aldığını söyledi. Ahmed El Muhammed ise evini ilaçladıktan sonra artan böcek ilacını sosyal medya hesabından satışa koyduğunu, kendisi ile irtibata geçen El Ahmed'e 800 TL'ye sattığını itiraf etti. El Muhammed, El Ahmed'in kendisine ilacı nasıl kullanacağını bildiğini söylediğini ileri sürdü.

TOLGA YANIK
8 yaşındaki Ahmet böcek ilacından öldü! Acı olayda sosyal medya detayı!

Konya'da Suriyeli Abdülkerim El Ahmed, 29 Ocak günü, evinin çeşitli noktalarına peçete ve kağıt üzerine böcek ilacı koyup, kapı ve pencereleri bantladıktan sonra eşi ve 3 çocuğu ile birlikte akrabalarının yanına gitti.

8 yaşındaki Ahmet böcek ilacından öldü! Acı olayda sosyal medya detayı!

Üst katta oturan ev sahibi Necla Duran'ı (67) ziyarete gelen kızı Ayşe Temel (46), torunları Fatmanur Temel (19), Yasin Temel (17) ile diğer kızının çocukları Hiranur Büyükgöker (16), Mine Büyükgöker (17) ve Sena Gül Büyükgöker (24), 31 Ocak günü mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

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8 yaşındaki Ahmet böcek ilacından öldü! Acı olayda sosyal medya detayı!

EVDE FENALAŞTI, HASTANEDE ÖLDÜ
Anneanne Necla Duran ile evde kalan Ahmet Enes Temel uyumak için girdiği odasında bir süre sonra hareketsiz kaldı. Hastaneye kaldırılan ilkokul öğrencisi Ahmet Enes kurtarılamadı. Anne Ayşe Temel'in yoğun bakımda olduğu, sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

8 yaşındaki Ahmet böcek ilacından öldü! Acı olayda sosyal medya detayı!

KİRACI VE İLACI SATAN TUTUKLANDI
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Suriye uyruklu kiracı Abdulkerim El Ahmed ile ona ilacı satan Ahmed El Muhammed gözaltına alındı. Her iki şüpheli de 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

8 yaşındaki Ahmet böcek ilacından öldü! Acı olayda sosyal medya detayı!

SOSYAL MEDYADAN GELEN ÖLÜM
Abdulkerim El Ahmed ifadesinde sosyal medyadan gördüğü birinden aldığını söyledi. El Ahmed, "Sosyal medyada dolaşırken ilaçlama işiyle uğraşan bir kişiyi gördüm. Telefonla aradım ve 29 Ocak günü buluştuk. Evime gelerek keşif yaptı. Odabaşı 200 TL olmak üzere 4 oda için 800 TL'ye anlaştık. Anlaştıktan sonra bu kişi evimi ilaçladı. Evde 3 gün oturmayın sağlığınız için iyi olmaz dedi. İlaçlandıktan sonra ben ve ailem eve hiç girmedik. Eşim ve çocuklarımla birlikte akrabamın evine gittik orada kaldık. Daha sonra Çumra'ya gidip oradaki akrabamızın yanında kaldık. Üst kattakilerin neden zehirlendiklerini ve Ahmet Enes Temel'in neden öldüğünü bilmiyorum. İlacın parasını elden verdim. Herhangi bir fiş veya fatura almadım" dedi.

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