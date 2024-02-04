Haberler
Yaşam
8 yaşındaki Ahmet böcek ilacından öldü! Acı olayda sosyal medya detayı!
Giriş Tarihi: 04.02.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
13:26
8 yaşındaki Ahmet böcek ilacından öldü! Acı olayda sosyal medya detayı!
Konya'da oturduğu daireye koyduğu böcek ilacından zehirlenerek 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel'in ölümüne neden olan kiracı Abdulkerim El Ahmed (32) ve ona ilacı sattığı belirlenen Ahmed El Muhammed (32) çıkarıldıkları mahkemece 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı. Abdulkerim El Ahmed, böcek ilacını sosyal medyada gördüğünü, numarayla iletişime geçerek ilacı aldığını söyledi. Ahmed El Muhammed ise evini ilaçladıktan sonra artan böcek ilacını sosyal medya hesabından satışa koyduğunu, kendisi ile irtibata geçen El Ahmed'e 800 TL'ye sattığını itiraf etti. El Muhammed, El Ahmed'in kendisine ilacı nasıl kullanacağını bildiğini söylediğini ileri sürdü.