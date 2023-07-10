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9 cihazla nefes alabiliyor! SMA’lı Onur’un annesi Türkiye’ye çağrı yaptı: Evladımı kaderine terk etmeyin
Giriş Tarihi: 10.07.2023 11:45
Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
11:45
9 cihazla nefes alabiliyor! SMA’lı Onur’un annesi Türkiye’ye çağrı yaptı: Evladımı kaderine terk etmeyin
Antalya'da 16 aylık Onur Andariman, SMA hastalığı ile dünyaya geldi. Daha 20 günlükken Coronavirüs'e yakalandı, yaşam savaşı verdi. Evladının 9 cihazla nefes alabildiğini söyleyen anne Sultan Andariman, tüm Türkiye'ye yardım çağrısı yaptı, "Evladımı kaderine terk etmeyin" dedi