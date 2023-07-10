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Haberler Yaşam 9 cihazla nefes alabiliyor! SMA’lı Onur’un annesi Türkiye’ye çağrı yaptı: Evladımı kaderine terk etmeyin
Giriş Tarihi: 10.07.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 11:45

9 cihazla nefes alabiliyor! SMA’lı Onur’un annesi Türkiye’ye çağrı yaptı: Evladımı kaderine terk etmeyin

Antalya'da 16 aylık Onur Andariman, SMA hastalığı ile dünyaya geldi. Daha 20 günlükken Coronavirüs'e yakalandı, yaşam savaşı verdi. Evladının 9 cihazla nefes alabildiğini söyleyen anne Sultan Andariman, tüm Türkiye'ye yardım çağrısı yaptı, "Evladımı kaderine terk etmeyin" dedi

DHA
9 cihazla nefes alabiliyor! SMA’lı Onur’un annesi Türkiye’ye çağrı yaptı: Evladımı kaderine terk etmeyin

Antalya'da Onur Andariman 16 ay önce dünyaya geldi. Daha 20 aylıkken Coronavirüs'e yakalandı yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edildi. Solunum kaslarındaki anormallik nedeniyle birçok tarama testinden geçen Onur'a, 1 aylıkken SMA Tip1 teşhisi koyuldu.

9 cihazla nefes alabiliyor! SMA’lı Onur’un annesi Türkiye’ye çağrı yaptı: Evladımı kaderine terk etmeyin

1,5 aylıkken trakeostomi (gırtlakta nefes alma deliği) açılan Onur bebek, midesine hortum takılarak beslenmeye başladı. 2,5 ay yoğun bakımda tedavi gören Onur bebek, iyileştikten sonra evine gönderildi. Eve gittikten 3-4 gün sonra kalbi duran bebeği, annesi Sultan Andariman kalp masajı yapıp, hayata döndürdü. Evde solunum cihazına bağlı yaşayan Onur bebek için valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı. Şu ana kadar tedavisi için gerekli paranın sadece yüzde 47'lik kısmı toplanabildi. İkinci kez valilik onaylı kampanyaya başlatan Andariman ailesi, Onur'un tedavisi için gerekli 25 milyon liranın toplanması için yardım bekliyor.

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9 cihazla nefes alabiliyor! SMA’lı Onur’un annesi Türkiye’ye çağrı yaptı: Evladımı kaderine terk etmeyin

'EVLADIMIN BİR TEK GÜLÜŞÜ KALDI'
Onur bebeğe SMA teşhisi koyulduktan sonra zorlu bir sürecin başladığını anlatan anne Andariman, evladının 9 ayrı cihazla nefes alabildiğini söyledi. SMA hastalığının içten içe evladını bitirdiğini belirten Andariman, "Her geçen gün vücudunda kas kaybı oluyor. Evladımın bir tek gülüşü kaldı. Gülüşlerinin de kaybolmasını istemiyorum. Çaresiz bir anne olarak herkese sesleniyorum. Evladımın sesinin duyulmasını istiyorum. Şu an evladım, 16 aylık bir bebek. Günden güne gözlerimin önünde eriyor. Anne olarak elimden hiçbir şey gelmiyor. Evladımın yaşayabilmesi için tek çaremiz; cebinizdeki 1 liralar, 5 liralar. Sırf para uğruna evladımı kaybetmek istemiyorum. Oğlum daha toprağa bile basamamışken, toprağın altına koymak istemiyorum. Çaresiz bir anne olarak yalvarıyorum. Evladıma az, çok demeden destekte bulunun. Yurt dışındaki tedavisine ulaşabilelim" dedi.

9 cihazla nefes alabiliyor! SMA’lı Onur’un annesi Türkiye’ye çağrı yaptı: Evladımı kaderine terk etmeyin

'ONUR'U KADERİNE TERK ETMEYİN'
Gen tedavisine ulaşabilmeleri için 2 yaş 13 kilo sınırları olduğunu anlatan Andariman, ikinci valilik onaylı kampanyayı başlattıklarını aktararak, "Bu kampanya sonunda gerekli miktar toplanamazsa, maalesef Onur'u kaderine terk etmiş olacağız. O yüzden sizlerden ricam; Onur'u kaderine terk etmeyelim. Toplamamız gereken miktar çok yüksek ama bunun yüzde 47'sini toparlayabildik. Çok az bir şey kaldı. El birliğiyle bunu toplayabiliriz. Birçok ailemiz evladını tedavisine kavuşturabildi. Biz de onlar gibi evladımızı tedavisine kavuşturmak istiyoruz" diye konuştu.

9 cihazla nefes alabiliyor! SMA’lı Onur’un annesi Türkiye’ye çağrı yaptı: Evladımı kaderine terk etmeyin

'BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR UMUT'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen aylarda nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul'da yeni bir hastane kuracaklarını, burada hücre ve gen terapilerinin uygulanmasını özel olacağını açıkladığını hatırlatan Andariman, "Bu, bizim için büyük bir umut. Çünkü evladımızın hastalığını yavaşlatabilen bir ilaç gelecek. O yüzden bizim için büyük bir umut. Fakat ne zaman başlayacağını bilmediğimiz için bir tarafımız buruk. Bir an önce bu ilacımızın gelmesini, evlatlarımıza verilmesini istiyoruz" dedi.

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