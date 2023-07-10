9 cihazla nefes alabiliyor! SMA’lı Onur’un annesi Türkiye’ye çağrı yaptı: Evladımı kaderine terk etmeyin

'BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR UMUT'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen aylarda nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul'da yeni bir hastane kuracaklarını, burada hücre ve gen terapilerinin uygulanmasını özel olacağını açıkladığını hatırlatan Andariman, "Bu, bizim için büyük bir umut. Çünkü evladımızın hastalığını yavaşlatabilen bir ilaç gelecek. O yüzden bizim için büyük bir umut. Fakat ne zaman başlayacağını bilmediğimiz için bir tarafımız buruk. Bir an önce bu ilacımızın gelmesini, evlatlarımıza verilmesini istiyoruz" dedi.