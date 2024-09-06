Giriş Tarihi: 06.09.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
15:11
9 Eylül 2024 toplu taşıma ücretsiz mi? Okulların ilk gününde İETT otobüsleri, metro ve metrobüs ulaşımı ücretsiz mi?
9 Eylül 2024 Pazartesi günü okullarda yeni eğitim-öğretim dönemi heyecanı başlıyor. Okulların ilk gününde otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur gibi ulaşım araçlarını kullanacak öğrenci ve veliler ulaşımın ücretsiz olup olmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan karara göre, pazartesi günü ilk gün yoğunluğunun yaşanmaması adına derslerin saat 10:00 ile 15:00 arasında yapılacağı duyuruldu. Peki, 9 Eylül 2024 toplu taşıma ücretsiz mi?