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Giriş Tarihi: 06.09.2024 15:10 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:11

9 Eylül 2024 toplu taşıma ücretsiz mi? Okulların ilk gününde İETT otobüsleri, metro ve metrobüs ulaşımı ücretsiz mi?

9 Eylül 2024 Pazartesi günü okullarda yeni eğitim-öğretim dönemi heyecanı başlıyor. Okulların ilk gününde otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur gibi ulaşım araçlarını kullanacak öğrenci ve veliler ulaşımın ücretsiz olup olmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan karara göre, pazartesi günü ilk gün yoğunluğunun yaşanmaması adına derslerin saat 10:00 ile 15:00 arasında yapılacağı duyuruldu. Peki, 9 Eylül 2024 toplu taşıma ücretsiz mi?

9 Eylül 2024 toplu taşıma ücretsiz mi? Okulların ilk gününde İETT otobüsleri, metro ve metrobüs ulaşımı ücretsiz mi?

2024-2025 eğitim öğretim dönemi 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Binlerce öğrenci okullarına toplu taşıma araçlarını kullanarak ulaşım sağlıyor. Okulların ilk gününde toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmayacağı vatandaşlar arasında merak konusu oldu. İşte, 9 Eylül Pazartesi okulların ilk günü toplu taşıma ücreti tarifesinin detayları haberin devamında...

9 Eylül 2024 toplu taşıma ücretsiz mi? Okulların ilk gününde İETT otobüsleri, metro ve metrobüs ulaşımı ücretsiz mi?

9 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Vatandaşlar okulların ilk günü 9 Eylül Pazartesi 06.00-16.00 saatleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak faydalanabilecek.

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9 Eylül 2024 toplu taşıma ücretsiz mi? Okulların ilk gününde İETT otobüsleri, metro ve metrobüs ulaşımı ücretsiz mi?

İETT'DEN 716 EK SEFER KARARI!

İETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 716 ek sefer yapacağını kamuoyuna duyuruldu.

9 Eylül 2024 toplu taşıma ücretsiz mi? Okulların ilk gününde İETT otobüsleri, metro ve metrobüs ulaşımı ücretsiz mi?

Metro İstanbul da 435 ilave sefer planı içerisinde. Bu seferlerle yaklaşık 500 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor.

9 Eylül 2024 toplu taşıma ücretsiz mi? Okulların ilk gününde İETT otobüsleri, metro ve metrobüs ulaşımı ücretsiz mi?

Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO'nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek.

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