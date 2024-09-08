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Giriş Tarihi: 08.09.2024 18:31 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 18:32

9 EYLÜL PAZARTESİ OKUL SAATLERİ: Ders saatleri değişti mi, yarın okullar kaçta başlayacak? Pazartesi günü ilk ders saat kaçta?

2024-2025 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili 9 Eylül Pazartesi günü çalacak. Ders saatleriyle ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Pazartesi günü şehir içinde yaşanabilecek trafiğe karşı ders saatlerinde düzenlemeye gidildi. Yarın okulların saat kaçta başlayacağı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başladı. Okul başlangıç saatleri ve bitiş saatleri belli oldu. Peki, Ders saatleri değişti mi, yarın okullar kaçta başlayacak? Pazartesi günü ilk ders saat kaçta, 10'da mı?

9 EYLÜL PAZARTESİ OKUL SAATLERİ: Ders saatleri değişti mi, yarın okullar kaçta başlayacak? Pazartesi günü ilk ders saat kaçta?

9 Eylül Pazartesi ders saatleri öğrenciler ve velilerin gündemine yerleşti. Yarın okullarda ilk ders gününün olması sebebiyle İstanbul Valiliği saatlerde düzenlemeye gidildiğini açıkladı. İşte 9 Eylül Pazartesi okul ders saatleri

9 EYLÜL PAZARTESİ OKUL SAATLERİ: Ders saatleri değişti mi, yarın okullar kaçta başlayacak? Pazartesi günü ilk ders saat kaçta?

9 EYLÜL PAZARTESİ İLK DERS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama şu şekilde: "Okulların açılması sebebiyle 9 Eylül Pazartesi günü eğitim ve öğretimin 10.00- 15.00 arasında yapılmasına karar verildi.

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9 EYLÜL PAZARTESİ OKUL SAATLERİ: Ders saatleri değişti mi, yarın okullar kaçta başlayacak? Pazartesi günü ilk ders saat kaçta?

OKUL SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ 2024?

İstanbul Valiliği okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü şehir trafiğinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle eğitimin öğretimin 10.00 ile 15.00 arasında yapılacağını duyurdu.

9 EYLÜL PAZARTESİ OKUL SAATLERİ: Ders saatleri değişti mi, yarın okullar kaçta başlayacak? Pazartesi günü ilk ders saat kaçta?

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayınlandı. Takvimler beraber ara tatil, sömestr ve okulların kapanacağı tarihler de belli oldu. Buna göre birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

9 EYLÜL PAZARTESİ OKUL SAATLERİ: Ders saatleri değişti mi, yarın okullar kaçta başlayacak? Pazartesi günü ilk ders saat kaçta?

SÖMESTER (YARIYIL) VE ARA TATİL TAKVİMİ 2024-2025

Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

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