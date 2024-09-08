Giriş Tarihi: 08.09.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
18:32
9 EYLÜL PAZARTESİ OKUL SAATLERİ: Ders saatleri değişti mi, yarın okullar kaçta başlayacak? Pazartesi günü ilk ders saat kaçta?
2024-2025 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili 9 Eylül Pazartesi günü çalacak. Ders saatleriyle ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Pazartesi günü şehir içinde yaşanabilecek trafiğe karşı ders saatlerinde düzenlemeye gidildi. Yarın okulların saat kaçta başlayacağı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başladı. Okul başlangıç saatleri ve bitiş saatleri belli oldu. Peki, Ders saatleri değişti mi, yarın okullar kaçta başlayacak? Pazartesi günü ilk ders saat kaçta, 10'da mı?