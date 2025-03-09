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9. GÜN İFTAR MENÜSÜ | Bugün iftara ne pişirsem? İşte Ramazan'a özel çorba, ana yemek, tatlı tarifleri
Giriş Tarihi: 09.03.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
09:42
9. GÜN İFTAR MENÜSÜ | Bugün iftara ne pişirsem? İşte Ramazan'a özel çorba, ana yemek, tatlı tarifleri
Ramazan'ın 9. günü geldi ve birçok kişi iftar için ne hazırlayacağını düşünüyor. İslam dünyası, akşam ezanıyla oruçlarını açacak. Ramazan ayında sofralar daha özenli, menüler ise özenle seçiliyor. Hangi yemeği yapacağına karar veremeyenler, "Bugün ne pişirsem?" diye düşünüyor. 9. gün için de mükemmel bir iftar menüsü önerisi hazırladık. Peki, bugün ne pişirsem? İşte öneriler ve tarifler!