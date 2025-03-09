9. GÜN İFTAR MENÜSÜ | Bugün iftara ne pişirsem? İşte Ramazan’a özel çorba, ana yemek, tatlı tarifleri

CACIK

Malzemeler

4 adet büyükçe salatalık

2 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

1 su bardağı soğuk su

Bir tutam dereotu (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kuru nane

Üzeri için;

Zeytinyağı

Dereotu

Cacık Tarifi Nasıl Yapılır?

Salatalıkların kabukları soyalım ve rendenin kalın tarafı ile bir kap içine rendeleyelim.

Geniş bir kasede yoğurt, soğuk su ve rendelenmiş sarımsağı bir tel karıştırıcı ile çırpalım..

Üzerine salatalıkları ve ince kıyılmış dereotunu ekleyerek karıştıralım. İsteğe bağlı olarak dereotunu eklemeyebilirsiniz.

Üzerine tuz ve naneyi de ilave ederek tekrar karıştıralım. Dilerseniz taze nane kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz.

Hazırladığımız cacığı servis kaselerine alalım. Üzerine zeytinyağı gezdirip dereotu ile süsleyelim.