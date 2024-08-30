Giriş Tarihi: 30.08.2024 06:32
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
06:32
9. YARGI PAKETİ HABERLERİ: Bakan Tunç açıkladı! 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
9. Yargı Paketi Meclis süreci vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Denetimli serbestlik, genel af, 4-4 ceza indirimi ve birçok yeni düzenlemenin yer alması beklenilen paketin detayları gündemde. Bakan Tunç yeni paketin Meclis süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni yargı paketi olarak bilinen kanun paketi Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edildi.Gözler TBMM'den gelecek açıklamalara yöneldi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? Genel af var mı? İşte 4-4 ceza indirimi ve detaylar