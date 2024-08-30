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Giriş Tarihi: 30.08.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 06:32

9. YARGI PAKETİ HABERLERİ: Bakan Tunç açıkladı! 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi Meclis süreci vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Denetimli serbestlik, genel af, 4-4 ceza indirimi ve birçok yeni düzenlemenin yer alması beklenilen paketin detayları gündemde. Bakan Tunç yeni paketin Meclis süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni yargı paketi olarak bilinen kanun paketi Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edildi.Gözler TBMM'den gelecek açıklamalara yöneldi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? Genel af var mı? İşte 4-4 ceza indirimi ve detaylar

9. YARGI PAKETİ HABERLERİ: Bakan Tunç açıkladı! 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. Yargı paketi maddeleri ve içeriğiyle TBMM'de görüşülüyor. Yeni paket mahkum ve mahkum yakınları tarafından heyecanla beklenen birçok düzenlemeyi içeriyor. Bakan Tunç ve Bakanlık açıklamaları vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte 9. Yargı Paketi son gelişmeler

9. YARGI PAKETİ HABERLERİ: Bakan Tunç açıkladı! 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
9. Yargı paketinden de bahseden Adalet Bakanı Tunç, 9. Yargı Paketi'nin Ekim ayına kaldığını belirterek, "Ekim ayında ilk işlerden biri olacak. 9. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler var. Arabuluculuk sistemini daha da etkinleştirmeye yönelik, tecrübeli hukukçuların arabulucu olabilmesine yönelik düzenlemeler vardı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz." dedi.

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9. YARGI PAKETİ HABERLERİ: Bakan Tunç açıkladı! 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Soyadı düzenlemesi yapılacak
Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.
İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

9. YARGI PAKETİ HABERLERİ: Bakan Tunç açıkladı! 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

YARGI PAKETİNDE GENEL AF VAR MI?
Genel af 2024 son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Ancak 8. yargı paketi çalışmalarında konuşan Bakan Yılmaz Tunç, gündemlerinde böyle bir çalışma olmadığını aktarmıştı.

9. YARGI PAKETİ HABERLERİ: Bakan Tunç açıkladı! 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

İŞTE BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 9. yargı paketi maddelerine dair şu bilgileri verdi:
TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI
Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.
Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

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