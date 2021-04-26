HaberlerYaşam9 yaşındaki Azize'nin kahreden ölümü! Oyun oynadığı sırada dereye düştü...
Giriş Tarihi: 26.04.2021 15:51Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 16:02
9 yaşındaki Azize'nin kahreden ölümü! Oyun oynadığı sırada dereye düştü...
Acı olay Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Oyun oynadığı sırada dereye düşüp, sürüklenen zihinsel engelli Suriyeli Azize al-Hasan'ı (9) çevredekiler, sudan çıkardı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin nabız alamadığı Azize, yarım saatlik müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın yakınları feryat ederek sinir krizi geçirdi.