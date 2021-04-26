9 yaşındaki Azize'nin kahreden ölümü! Oyun oynadığı sırada dereye düştü...

Olay, saat 12.00 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yalnızca Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçiliği yapan ailesiyle Suriye'nin Halep kentinden Adana'ya gelen zihinsel engelli Azize al-Hasan, iddiaya göre, oynamak için dere kenarına indi.