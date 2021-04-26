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Haberler Yaşam 9 yaşındaki Azize'nin kahreden ölümü! Oyun oynadığı sırada dereye düştü...
Giriş Tarihi: 26.04.2021 15:51 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 16:02

9 yaşındaki Azize'nin kahreden ölümü! Oyun oynadığı sırada dereye düştü...

Acı olay 'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Oyun oynadığı sırada dereye düşüp, sürüklenen zihinsel engelli Suriyeli Azize al-Hasan'ı (9) çevredekiler, sudan çıkardı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin nabız alamadığı Azize, yarım saatlik müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın yakınları feryat ederek sinir krizi geçirdi.

9 yaşındaki Azize'nin kahreden ölümü! Oyun oynadığı sırada dereye düştü...

Olay, saat 12.00 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yalnızca Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçiliği yapan ailesiyle Suriye'nin Halep kentinden 'ya gelen zihinsel engelli Azize al-Hasan, iddiaya göre, oynamak için dere kenarına indi.

9 yaşındaki Azize'nin kahreden ölümü! Oyun oynadığı sırada dereye düştü...

Bir süre sonra Azize'den haber alamayan yakınları, dere kenarında terliklerini buldu. Azize'nin dereye düştüğünü düşünen ailesi, aramaya başladı. Azize'nin derede sürüklendiğini gören çevredekiler ise suya girip kıyıya çıkardı.

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9 yaşındaki Azize'nin kahreden ölümü! Oyun oynadığı sırada dereye düştü...

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde küçük kızın nabzının olmadığı belirlendi.

9 yaşındaki Azize'nin kahreden ölümü! Oyun oynadığı sırada dereye düştü...

Yarım saat müdahale edilen Azize, kurtarılamadı. Azize'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

9 yaşındaki Azize'nin kahreden ölümü! Oyun oynadığı sırada dereye düştü...
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