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90 dakika uyuyarak 700 bin lira kazanmak ister misiniz? Uykusuna güvenen serveti kaptı!
Giriş Tarihi: 08.10.2026 15:19
Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 15:21
90 dakika uyuyarak 700 bin lira kazanmak ister misiniz? Uykusuna güvenen serveti kaptı!
Yatarak çalışmak, uyurken para kazanmak yıllarca şakalara konu oldu ama bu kez gerçek oluyor. Japonya'da bir yatak firması bu hayali gerçeğe dönüştürüyor! Tokyo'da düzenlenen uyku yarışmasında katılımcılar en iyi uykularını almaya çalıştı. En iyi uyuyan kişi yaklaşık 700 bin liranın sahibi oldu. Ancak birinci olmak sandığınız kadar kolay değil!