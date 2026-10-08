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Giriş Tarihi: 08.10.2026 15:19 Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 15:21

90 dakika uyuyarak 700 bin lira kazanmak ister misiniz? Uykusuna güvenen serveti kaptı!

Yatarak çalışmak, uyurken para kazanmak yıllarca şakalara konu oldu ama bu kez gerçek oluyor. Japonya'da bir yatak firması bu hayali gerçeğe dönüştürüyor! Tokyo'da düzenlenen uyku yarışmasında katılımcılar en iyi uykularını almaya çalıştı. En iyi uyuyan kişi yaklaşık 700 bin liranın sahibi oldu. Ancak birinci olmak sandığınız kadar kolay değil!

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HİLAL AYTAÇ
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90 dakika uyuyarak 700 bin lira kazanmak ister misiniz? Uykusuna güvenen serveti kaptı!

Sabahları uyanmakta zorlananlar için dünyanın en ilginç yarışması uygulandı. Ünlü bir yatak şirketi, Tokyo'da benzeri görülmemiş bir etkinlik düzenleyerek en iyi uyuyan kişiye tam 2.22 milyon Yen (Yaklaşık 700 bin TL) ödül vereceğini duyurdu. Yarışmacılar, büyük ödülü kapmak için 90 dakikalık bir "uyku savaşında" kozlarını paylaştı.

90 dakika uyuyarak 700 bin lira kazanmak ister misiniz? Uykusuna güvenen serveti kaptı!

Ancak bu yarışma, yatağa girip gözlerinizi kapatmaktan çok daha karmaşık kurallara ve zorluklara sahip.

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90 dakika uyuyarak 700 bin lira kazanmak ister misiniz? Uykusuna güvenen serveti kaptı!

CİHAZLARLA TAKİP EDİLECEK: HİLE YAPMAK YASAK!

Katılımcılar yatağa girmeden önce bir dizi "uyku öncesi egzersiz" yapmak zorunda. Ardından her yarışmacıya tıbbi uyku takip cihazları bağlandı.

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90 dakika uyuyarak 700 bin lira kazanmak ister misiniz? Uykusuna güvenen serveti kaptı!

90 dakika boyunca yarışmacıların uykuya dalma süresi, uykunun derinliği, genel kalitesi ve stabilitesi tıp uzmanlarının gözetimi altında milisaniyesine kadar hesaplandı.

90 dakika uyuyarak 700 bin lira kazanmak ister misiniz? Uykusuna güvenen serveti kaptı!

Yarışmada hile yapmayı düşünenlerin de önü kesilmiş durumda. Avantaj sağlamak için yarışmadan önceki gece uykusuz kalmak veya uyku hapı gibi ilaçlar kullanmak kesinlikle yasak.

90 dakika uyuyarak 700 bin lira kazanmak ister misiniz? Uykusuna güvenen serveti kaptı!

UYKUDA KALANI ZORLU SINAVLAR BEKLİYOR

Organizasyon ekibi, katılımcıların işini daha da zorlaştırmak için her yarışmacıya performanslarını etkileyecek "rastgele bir uyku öğesi" (dev bir peluş oyuncak veya özel bir yastık) verdi.

90 dakika uyuyarak 700 bin lira kazanmak ister misiniz? Uykusuna güvenen serveti kaptı!

Dahası, 90 dakikalık seans sırasında yarışmacıların beklenmedik dikkat dağıtıcı unsurlar karşısında uykuda kalıp kalamayacaklarını test etmek için "ani uyku bozuklukları" ve gürültü tuzakları devreye girdi.

90 dakika uyuyarak 700 bin lira kazanmak ister misiniz? Uykusuna güvenen serveti kaptı!

UYKU AKROBATLARINA ÖZEL ÖDÜLLER

Ana para ödülünün yanı sıra yarışmada oldukça eğlenceli yan ödüller de dağıtıldı. En derin uykuya dalan kişiye "Derin Uyku Dalışı Ödülü" verilirken, yatakta en tuhaf pozisyonlarda uyuyan katılımcılara "Uyku-Dönüş Akrobatı Ödülü" takdim edildi.

90 dakika uyuyarak 700 bin lira kazanmak ister misiniz? Uykusuna güvenen serveti kaptı!

Gün boyunca 3 farklı etabın yapıldığı ve her etaba kura ile 20 kişinin seçildiği yarışma oldukça ilgi çekiyor.

90 dakika uyuyarak 700 bin lira kazanmak ister misiniz? Uykusuna güvenen serveti kaptı!

Mart ayında Çin'de de sağlıklı dinlenmenin önemini vurgulamak amacıyla nakit ödüllü açık hava uyku etkinliği düzenlenmişti.

90 dakika uyuyarak 700 bin lira kazanmak ister misiniz? Uykusuna güvenen serveti kaptı!
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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