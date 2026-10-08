90 dakika uyuyarak 700 bin lira kazanmak ister misiniz? Uykusuna güvenen serveti kaptı!

Sabahları uyanmakta zorlananlar için dünyanın en ilginç yarışması uygulandı. Ünlü bir yatak şirketi, Tokyo'da benzeri görülmemiş bir etkinlik düzenleyerek en iyi uyuyan kişiye tam 2.22 milyon Yen (Yaklaşık 700 bin TL) ödül vereceğini duyurdu. Yarışmacılar, büyük ödülü kapmak için 90 dakikalık bir "uyku savaşında" kozlarını paylaştı.