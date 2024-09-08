Giriş Tarihi: 08.09.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
19:32
9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA: İnfaz düzenlemesi,4-4 ceza indirimi,denetimli serbestlik… 9.Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi?
Adalet Bakanlığı tarafından TBMM süreci devam eden 9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleriyle takip ediliyor. 39 maddelik yeni paketin son durum açıklaması Bakan Tunç'tan gelmişti.Denetimli serbestlik,4-4 ceza indirimi gibi birçok düzenlemenin yer alması beklenen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Adalet Komisyonu tarafından kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği geçti mi? Genel af var mı? İşte 4-4 ceza indirimi ve detaylar