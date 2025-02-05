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A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Erzurumspor maçı A Spor canlı izle linki
Giriş Tarihi: 05.02.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
14:07
A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Erzurumspor maçı A Spor canlı izle linki
Ziraat Türkiye Kupası 2.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu akşam günün kritik karşılaşmaların bir tanesi olan Fenerbahçe-Erzurumspor maçına gözler çevrildi. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. 5 Şubat Çarşamba günü mücadelesi için canlı izle ekranı başında yerler alındı. İşte, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Erzurumspor maçı A Spor canlı izle linki!