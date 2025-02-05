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Haberler Yaşam A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Erzurumspor maçı A Spor canlı izle linki
Giriş Tarihi: 05.02.2025 14:07 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:07

A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Erzurumspor maçı A Spor canlı izle linki

Ziraat Türkiye Kupası 2.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu akşam günün kritik karşılaşmaların bir tanesi olan Fenerbahçe-Erzurumspor maçına gözler çevrildi. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. 5 Şubat Çarşamba günü mücadelesi için canlı izle ekranı başında yerler alındı. İşte, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Erzurumspor maçı A Spor canlı izle linki!

A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Erzurumspor maçı A Spor canlı izle linki

Ziraat Türkiye Kupası 2.hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Bugün günün en önemli karşılaşmalarından olan Fenerbahçe-Erzurumspor mücadelesi için gözler yayın detaylarına çevrildi. A Spor ekranlarından yayınlanacak olan karşılaşma naklen ve canlı olacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Erzurumspor maçı A Spor canlı izle linki!

A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Erzurumspor maçı A Spor canlı izle linki

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR MAÇI A SPORDA!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, ikinci karşılaşmasına Erzurumspor FK karşısında çıkacak.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda 5 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak.

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A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Erzurumspor maçı A Spor canlı izle linki

A SPOR CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Erzurumspor maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

A SPOR CANLI MAÇ İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Erzurumspor maçı A Spor canlı izle linki

5 ŞUBAT A SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Son Sayfa – canlı
08:00 Sabah Sporu – canlı
11:00 Spor Ajansı – canlı
13:00 İSKENDERUNSPOR-TRABZONSPOR – canlı
15:00 Spor Bülteni – canlı
15:30 S.BODRUM FK-O.ANTALYASPOR – canlı
17:30 Spor Bülteni – canlı
18:00 Ç.RİZESPOR-MKE ANKARAGÜCÜ– canlı
20:00 Türkiye'nin Kupası – canlı
20:30 FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK – canlı
22:30 Kupada Bugün – canlı
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A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Erzurumspor maçı A Spor canlı izle linki

A SPOR FREKANS

FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal.

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