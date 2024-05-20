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A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 23 MAYIS 2024: Küçük ev aletleri marketlerde! İşte A101 aktüel katalog fırsatları yayında
Giriş Tarihi: 20.05.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
08:54
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 23 MAYIS 2024: Küçük ev aletleri marketlerde! İşte A101 aktüel katalog fırsatları yayında
A101 aktüel kataloğu yayında. 23 Mayıs Perşembe günü A101 zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler raflarda. Yeni kataloğun en dikkat çeken ürünü elektrikli moped oldu. Bu hafta alışveriş tutkunları için ankastre setlerinden, beyaz eşyalara, ev tekstili ürünlerine, mobilya ve koltuk takımlarına, küçük ev aletlerinden ütü, çay makinesi, kahve makinesi gibi birçok seçenekten, çeşit çeşit mutfak araç gereçlerine ve oyuncuklara birçok ürün yer alırken elektronik tutkunları için kulaklıklar ve akıllı telefonlar satışa çıkıyor. İşte, 23 Mayıs 2024 Perşembe fırsatları ile A101 aktüel ürün katalog ve fiyat listesi